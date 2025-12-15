Fresenius Aktie
Marktkap. 26,79 Mrd. EURKGV 40,11 Div. Rendite 2,98%
WKN 578560
ISIN DE0005785604
Symbol FSNUF
Fresenius SECo Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fresenius auf "Overweight" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Das Umsatzziel von 1,6 Milliarden Euro bis 2030 im Biopharma-Geschäft liege über seinem Basisszenario von 1,35 Milliarden Euro, schrieb Hassan Al-Wakeel am Montagnachmittag nach einer virtuellen Veranstaltung mit dem Management. Das Biopharma-Geschäft der Tochter Kabi werde mittelfristig ein sehr wichtiger Umsatz- und Ergebnistreiber sein für die Bad Homburger./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 15:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 15:35 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Fresenius
Zusammenfassung: Fresenius Overweight
|Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
58,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
48,46 €
|Abst. Kursziel*:
19,69%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
48,36 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,93%
|
Analyst Name:
Hassan Al-Wakeel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
55,92 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
