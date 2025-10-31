DAX 23.930 -0,8%ESt50 5.655 -0,4%MSCI World 4.368 -0,6%Top 10 Crypto 14,29 +0,6%Nas 23.623 -0,9%Bitcoin 90.814 -1,8%Euro 1,1480 -0,4%Öl 64,39 -0,7%Gold 3.947 -1,4%
Linde Aktie

363,20 EUR +5,80 EUR +1,62 %
STU
417,72 USD +5,67 USD +1,38 %
BTT
Marktkap. 169,44 Mrd. EUR

KGV 30,74 Div. Rendite 1,33%
WKN A3D7VW

ISIN IE000S9YS762

Symbol LIN

DZ BANK

Linde Kaufen

15:36 Uhr
Linde Kaufen
Linde plc
363,20 EUR 5,80 EUR 1,62%
Charts| News| Analysen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Linde nach den Ende Oktober vorgelegten Zahlen von 526 auf 480 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Quartalszahlen hätten erneut die Ertragskraft des Industriegas-Produzenten und Anlagenbauers in einem schwierigen konjunkturellen Umfeld bestätigt, schrieb Robert Czerwensky in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Ausblick für 2025 sei dagegen lediglich bestätigt worden und möglicherweise hätten hier einige Investoren mehr erwartet. Er hält den wohl daher erfolgten Kursrückgang für übertrieben./rob/ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 13:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 13:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Analysen zu Linde plc

15:36 Linde Kaufen DZ BANK
03.11.25 Linde Outperform Bernstein Research
03.11.25 Linde Buy Jefferies & Company Inc.
31.10.25 Linde Outperform RBC Capital Markets
31.10.25 Linde Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

