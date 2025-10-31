Jefferies & Company Inc.

Linde Buy

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Linde mit einem Kursziel von 535 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der Industriegasekonzern und Anlagenbauer habe die Erwartungen im dritten Quartal getoppt, schrieb Laurence Alexander am Freitagabend. Dank der gefüllten Auftragsbücher und der Bilanzflexibilität könne Linde das schwierige Wirtschaftsumfeld recht gut durchschiffen./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 17:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 17:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

