DAX 24.132 +0,7%ESt50 5.679 +0,3%MSCI World 4.398 +0,2%Top 10 Crypto 14,69 -1,4%Nas 23.885 +0,7%Bitcoin 92.679 -3,4%Euro 1,1538 +0,0%Öl 64,99 -0,1%Gold 4.010 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Palantir A2QA4J RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Humanoid Global A41B76 BioNTech (ADRs) A2PSR2
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
24.000-Punkte-Marke zurückerobert: DAX letztlich höher -- Berkshire Hathaway mit mehr Gewinn -- OpenAI sichert sich Rechenleistung von Amazon -- Rheinmetall, Apple, BioNTech, Palantir im Fokus
Top News
Ausblick: Ferrari öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal Ausblick: Ferrari öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
TKMS-Aktie im Blick: U-Boot-Spezialist zeigt insgesamt Stärke nach Börsengang TKMS-Aktie im Blick: U-Boot-Spezialist zeigt insgesamt Stärke nach Börsengang
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Linde Aktie

Kaufen
Verkaufen
Linde Aktien-Sparplan
358,40 EUR -3,60 EUR -0,99 %
STU
409,68 USD -9,01 USD -2,15 %
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 170,01 Mrd. EUR

KGV 30,74 Div. Rendite 1,33%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A3D7VW

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN IE000S9YS762

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol LIN

Jefferies & Company Inc.

Linde Buy

08:01 Uhr
Linde Buy
Aktie in diesem Artikel
Linde plc
358,40 EUR -3,60 EUR -0,99%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Linde mit einem Kursziel von 535 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der Industriegasekonzern und Anlagenbauer habe die Erwartungen im dritten Quartal getoppt, schrieb Laurence Alexander am Freitagabend. Dank der gefüllten Auftragsbücher und der Bilanzflexibilität könne Linde das schwierige Wirtschaftsumfeld recht gut durchschiffen./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 17:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 17:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: dedek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Linde Buy

Unternehmen:
Linde plc		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 535,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 418,30		 Abst. Kursziel*:
27,90%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 409,68		 Abst. Kursziel aktuell:
30,59%
Analyst Name:
Laurence Alexander 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 517,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Linde plc

08:26 Linde Outperform Bernstein Research
08:01 Linde Buy Jefferies & Company Inc.
31.10.25 Linde Outperform RBC Capital Markets
31.10.25 Linde Outperform Bernstein Research
30.10.25 Linde Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Linde plc

finanzen.net Handel in New York: NASDAQ 100 zeigt sich schlussendlich fester
finanzen.net Linde-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober
finanzen.net Ausblick: Linde präsentiert Quartalsergebnisse
finanzen.net S&P 500-Papier Linde-Aktie: So viel Verlust hätte ein Linde-Investment von vor einem Jahr eingefahren
finanzen.net Erste Schätzungen: Linde stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
finanzen.net S&P 500-Wert Linde-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Linde-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net Gründungsmitglieder des deutschen Leitindex: Diese Aktien waren bei Einführung des Leitindex im DAX
finanzen.net S&P 500-Wert Linde-Aktie: So viel hätte eine Investition in Linde von vor 3 Jahren abgeworfen
Zacks Linde Q3 Earnings & Revenues Top Estimates on Higher Americas Pricing
MotleyFool Linde Q3 2025 Earnings Call Transcript
Zacks Here's What Key Metrics Tell Us About Linde (LIN) Q3 Earnings
Zacks Linde (LIN) Q3 Earnings and Revenues Top Estimates
EQS Group EQS-News: Linde Reports Third-Quarter 2025 Results (Earnings Release Tables Attached)
Benzinga What&#39;s Driving the Market Sentiment Around Linde PLC?
Zacks Linde Gears Up to Report Q3 Earnings: What's in the Offing?
EQS Group EQS-News: Linde Declares Dividend in Fourth Quarter 2025
RSS Feed
Linde plc zu myNews hinzufügen