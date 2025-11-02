Bernstein Research

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ryanair mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Outperform" belassen. Der Nettogewinn des Billigfliegers habe die Erwartungen dank höherer Flugpreise und Zusatzleistungen übertroffen, eine Gewinnprognose für das Geschäftsjahr gebe es aber noch nicht, schrieb Alex Irving am Montag im Nachgang der Quartalszahlen./rob/mis/ag

