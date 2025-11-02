Ryanair Aktie
Marktkap. 27,72 Mrd. EURKGV 12,73 Div. Rendite 2,42%
WKN A1401Z
ISIN IE00BYTBXV33
Symbol RYAOF
Ryanair Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ryanair mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Outperform" belassen. Der Nettogewinn des Billigfliegers habe die Erwartungen dank höherer Flugpreise und Zusatzleistungen übertroffen, eine Gewinnprognose für das Geschäftsjahr gebe es aber noch nicht, schrieb Alex Irving am Montag im Nachgang der Quartalszahlen./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 06:26 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 06:26 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Ryanair Outperform
|Unternehmen:
Ryanair
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
28,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
25,88 €
|Abst. Kursziel*:
8,19%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
26,05 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,49%
|
Analyst Name:
Alex Irving
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
27,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
