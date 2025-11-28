DAX23.804 +0,2%Est505.657 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,41 -1,1%Nas23.215 +0,8%Bitcoin79.144 +0,6%Euro1,1566 -0,3%Öl63,26 -0,2%Gold4.174 +0,4%
WDH: Geringer Zuspruch: Ryanair stoppt Rabattprogramm

28.11.25 12:16 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Ryanair
28,01 EUR -0,41 EUR -1,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

(Im Leadsatz wurde das Possessivpronomen auf "ihr" geändert.)

DUBLIN /FRANKFURT (dpa-AFX) - Europas größte Direktfluggesellschaft Ryanair hat aus Kostengründen ihr Rabattprogramm "Prime" geschlossen. Das zum April eingeführte Abo-Modell hat nach Angaben der Airline höhere Kosten verursacht als Einnahmen gebracht. Den 4,4 Millionen Euro aus Abo-Gebühren standen gewährte Preisnachlässe von mehr als 6 Millionen Euro gegenüber, berichtete Marketing-Chef Dara Brady.

Auch die Abonnentenzahl blieb mit 55.000 Menschen weit unter der angestrebten Obergrenze von 250.000 Kunden. Die Einnahmen rechtfertigten nicht den mit dem Abo-Modell verbundenen Zeit- und Arbeitsaufwand, sagte der Manager.

Für den einmaligen Beitrag von 79 Euro erhielten Kunden einmal im Monat besondere Ticket-Angebote, kostenlos reservierte Sitzplätze und eine Reiseversicherung für den gebuchten Flug. Nach Ryanair-Angaben konnte sich daraus eine Ersparnis von bis zu 405 Euro pro Jahr ergeben. Bereits nach drei Flügen ergebe sich eine Ersparnis. Die bestehenden Abos werden bis zum Ende ihrer Laufzeit bedient./ceb/DP/stk

