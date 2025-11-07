Ryanair Aktie
Marktkap. 28,02 Mrd. EURKGV 12,73 Div. Rendite 2,42%
WKN A1401Z
ISIN IE00BYTBXV33
Symbol RYAOF
Ryanair Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ryanair mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Market-Perform" belassen. Analyst Alex Irving widmete sich am Montag jüngst hochgekochten Sorgen der Anleger vor dem KI-Einfluss auf das globale Vertriebsnetzwerk (GDS), das die unterschiedlichen Akteure im Tourismusbereich verbindet. Die Kursverluste diesbezüglich hält er für übertrieben, denn die Belastung sei unklar und liege noch in ferner Zukunft./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 00:35 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Ryanair Market-Perform
|Unternehmen:
Ryanair
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
28,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
26,68 €
|Abst. Kursziel*:
4,95%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
26,68 €
|Abst. Kursziel aktuell:
4,95%
|
Analyst Name:
Alex Irving
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
29,08 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ryanair
|13:56
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|13:51
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.25
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.25
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:56
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|12.11.25
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Ryanair Buy
|UBS AG
|04.11.25
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|04.11.25
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|04.01.22
|Ryanair Reduce
|Kepler Cheuvreux
|12.11.20
|Ryanair Reduce
|Kepler Cheuvreux
|02.11.20
|Ryanair Reduce
|Kepler Cheuvreux
|29.07.20
|Ryanair Reduce
|Kepler Cheuvreux
|25.02.20
|Ryanair Underperform
|Credit Suisse Group
