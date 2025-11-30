DAX 23.837 +0,3%ESt50 5.668 +0,3%MSCI World 4.395 -0,1%Top 10 Crypto 11,54 -7,3%Nas 23.366 +0,7%Bitcoin 74.450 -4,5%Euro 1,1611 +0,2%Öl 63,59 +0,6%Gold 4.241 +0,6%
Ryanair Aktie

27,74 EUR -0,42 EUR -1,49 %
STU
Marktkap. 29,8 Mrd. EUR

KGV 12,73 Div. Rendite 2,42%
WKN A1401Z

ISIN IE00BYTBXV33

Symbol RYAOF

JP Morgan Chase & Co.

Ryanair Overweight

08:06 Uhr
Ryanair Overweight
Aktie in diesem Artikel
Ryanair
27,74 EUR -0,42 EUR -1,49%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ryanair von 30,50 auf 33,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Favoriten der Experten Alexia Dogani und Harry Gowers im europäischen Transportbereich bleiben DSV und die Airline-Holding IAG. Dies schrieben sie in ihrem Ausblick auf 2026 vom Sonntag. Auf den innereuropäischen Kurzstrecken rechnen sie mit einem Überangebot und stufen daher die Billigflieger Easyjet und Jet2 ab. Sie bleiben Ryanair aufgrund hoher Barmittelzuflüsse gewogen, sehen hier aber zunächst auch kaum Luft nach oben./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2025 / 17:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Markus Mainka / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ryanair Overweight

Unternehmen:
Ryanair		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
33,50 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
28,09 €		 Abst. Kursziel*:
19,26%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
27,74 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,76%
Analyst Name:
Harry Gowers 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
29,51 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ryanair

08:06 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.11.25 Ryanair Market-Perform Bernstein Research
24.11.25 Ryanair Overweight Barclays Capital
24.11.25 Ryanair Market-Perform Bernstein Research
18.11.25 Ryanair Market-Perform Bernstein Research
