Ryanair Aktie
Marktkap. 29,8 Mrd. EURKGV 12,73 Div. Rendite 2,42%
WKN A1401Z
ISIN IE00BYTBXV33
Symbol RYAOF
Ryanair Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ryanair von 30,50 auf 33,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Favoriten der Experten Alexia Dogani und Harry Gowers im europäischen Transportbereich bleiben DSV und die Airline-Holding IAG. Dies schrieben sie in ihrem Ausblick auf 2026 vom Sonntag. Auf den innereuropäischen Kurzstrecken rechnen sie mit einem Überangebot und stufen daher die Billigflieger Easyjet und Jet2 ab. Sie bleiben Ryanair aufgrund hoher Barmittelzuflüsse gewogen, sehen hier aber zunächst auch kaum Luft nach oben./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2025 / 17:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Markus Mainka / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ryanair Overweight
|Unternehmen:
Ryanair
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
33,50 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
28,09 €
|Abst. Kursziel*:
19,26%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
27,74 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,76%
|
Analyst Name:
Harry Gowers
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
29,51 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ryanair
|08:06
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|24.11.25
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.25
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|08:06
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|24.11.25
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.25
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|08:06
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|12.11.25
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Ryanair Buy
|UBS AG
|04.11.25
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|04.01.22
|Ryanair Reduce
|Kepler Cheuvreux
|12.11.20
|Ryanair Reduce
|Kepler Cheuvreux
|02.11.20
|Ryanair Reduce
|Kepler Cheuvreux
|29.07.20
|Ryanair Reduce
|Kepler Cheuvreux
|25.02.20
|Ryanair Underperform
|Credit Suisse Group
|26.11.25
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|24.11.25
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.25
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.25
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research