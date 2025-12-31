DAX 24.770 +0,9%ESt50 5.903 +0,9%MSCI World 4.448 +0,1%Top 10 Crypto 12,42 +2,8%Nas 23.236 +0,0%Bitcoin 79.162 +1,4%Euro 1,1681 -0,3%Öl 60,38 -0,7%Gold 4.432 +2,4%
Ryanair Aktie

29,60 EUR +0,27 EUR +0,92 %
STU
Marktkap. 31,22 Mrd. EUR

KGV 12,73 Div. Rendite 2,42%
WKN A1401Z

ISIN IE00BYTBXV33

Symbol RYAOF

JP Morgan Chase & Co.

Ryanair Overweight

10:06 Uhr
Ryanair Overweight
Ryanair
29,60 EUR 0,27 EUR 0,92%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ryanair von 33,50 auf 34,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Harry Gowers erhöhte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen vor den Zahlen der Airline für das dritte Geschäftsquartal. Beim Nettogewinn liegt er mit 83 Millionen Euro deutlich über den Marktschätzungen. Treiber seien steigende Ticketpreise./rob/ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2026 / 19:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Markus Mainka / Shutterstock.com

