Ryanair Aktie
Marktkap. 31,22 Mrd. EURKGV 12,73 Div. Rendite 2,42%
WKN A1401Z
ISIN IE00BYTBXV33
Symbol RYAOF
Ryanair Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ryanair von 33,50 auf 34,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Harry Gowers erhöhte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen vor den Zahlen der Airline für das dritte Geschäftsquartal. Beim Nettogewinn liegt er mit 83 Millionen Euro deutlich über den Marktschätzungen. Treiber seien steigende Ticketpreise./rob/ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2026 / 19:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 00:15 / GMT
|Unternehmen:
Ryanair
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
34,50 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
29,21 €
|Abst. Kursziel*:
18,11%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
29,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,55%
|
Analyst Name:
Harry Gowers
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
29,65 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
