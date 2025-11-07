Ryanair Aktie
Marktkap. 28,77 Mrd. EURKGV 12,73 Div. Rendite 2,42%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Ryanair auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Nach einem durchwachsenen dritten Quartal für die europäische Luftfahrtbranche sähen die Trends für das Schlussquartal ein wenig besser aus, schrieb Alex Irving in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenbetrachtung. Das Winter-Wachstum bleibe aber wohl moderat. Unter den Fluggesellschaften bevorzugt Irving mittelfristig IAG. Bei den Flughafenbetreibern zieht er Fraport und Aena den Konkurrenten Aeroports de Paris und Flughafen Zurich vor./gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 18:46 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 06:00 / UTC
Analysen zu Ryanair
|11:01
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|24.11.25
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.25
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.25
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
