NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Ryanair auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Nach einem durchwachsenen dritten Quartal für die europäische Luftfahrtbranche sähen die Trends für das Schlussquartal ein wenig besser aus, schrieb Alex Irving in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenbetrachtung. Das Winter-Wachstum bleibe aber wohl moderat. Unter den Fluggesellschaften bevorzugt Irving mittelfristig IAG. Bei den Flughafenbetreibern zieht er Fraport und Aena den Konkurrenten Aeroports de Paris und Flughafen Zurich vor./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 18:46 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Ryanair		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
27,88 €		 Abst. Kursziel*:
0,43%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
28,08 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,28%
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
29,08 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ryanair

11:01 Ryanair Market-Perform Bernstein Research
24.11.25 Ryanair Overweight Barclays Capital
24.11.25 Ryanair Market-Perform Bernstein Research
18.11.25 Ryanair Market-Perform Bernstein Research
12.11.25 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Ryanair

dpa-afx Aktien von Lufthansa, Ryanair und Co tiefer: Irreführende Klima-Versprechen werden gestoppt
finanzen.net Ryanair: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
dpa-afx Ryanair-Aktie mit neuem Rekord: Passagierprognose angehoben
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Ryanair dreht auf Rekordniveau nach Mittelfrist-Aussagen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC belässt Ryanair auf 'Outperform' - Ziel 28 Euro
finanzen.net Ausblick: Ryanair informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
finanzen.net Neuerungen und Gesetze: Das ändert sich ab November 2025
finanzen.net Oktober 2025: Analysten sehen Potenzial bei Ryanair-Aktie
