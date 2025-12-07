Ryanair Aktie
Marktkap. 29,74 Mrd. EURKGV 12,73 Div. Rendite 2,42%
WKN A1401Z
ISIN IE00BYTBXV33
Symbol RYAOF
Ryanair Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ryanair mit einem Kursziel von 32,55 Euro auf "Buy" belassen. Insgesamt erwartet Jarrod Castle ein weiteres gutes Jahr für die Aktien europäischer Airlines, wie er am Mittwoch in seinem Ausblick auf 2026 schrieb. Die Bewertungen seien attraktiv. Ryanair werde auf der Kurzstrecke in der kommenden Dekade mehr Passagiere anlocken, als jede andere Airline, so Castle./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 00:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 00:31 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Ryanair
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
32,55 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
27,96 €
|Abst. Kursziel*:
16,42%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
27,72 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,42%
|
Analyst Name:
Jarrod Castle
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
29,51 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ryanair
|09:21
|Ryanair Buy
|UBS AG
|08.12.25
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|01.12.25
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|24.11.25
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|09:21
|Ryanair Buy
|UBS AG
|08.12.25
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|01.12.25
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|24.11.25
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|09:21
|Ryanair Buy
|UBS AG
|01.12.25
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|12.11.25
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Ryanair Buy
|UBS AG
|04.01.22
|Ryanair Reduce
|Kepler Cheuvreux
|12.11.20
|Ryanair Reduce
|Kepler Cheuvreux
|02.11.20
|Ryanair Reduce
|Kepler Cheuvreux
|29.07.20
|Ryanair Reduce
|Kepler Cheuvreux
|25.02.20
|Ryanair Underperform
|Credit Suisse Group
|08.12.25
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|26.11.25
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|24.11.25
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.25
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.