UBS AG

Ryanair Buy

09:21 Uhr

Aktie in diesem Artikel Ryanair 27,72 EUR -0,04 EUR -0,14% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ryanair mit einem Kursziel von 32,55 Euro auf "Buy" belassen. Insgesamt erwartet Jarrod Castle ein weiteres gutes Jahr für die Aktien europäischer Airlines, wie er am Mittwoch in seinem Ausblick auf 2026 schrieb. Die Bewertungen seien attraktiv. Ryanair werde auf der Kurzstrecke in der kommenden Dekade mehr Passagiere anlocken, als jede andere Airline, so Castle./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 00:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 00:31 / GMT

