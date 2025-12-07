DAX 24.098 -0,3%ESt50 5.710 -0,2%MSCI World 4.400 +0,0%Top 10 Crypto 12,57 +2,8%Nas 23.576 +0,1%Bitcoin 79.512 -0,3%Euro 1,1657 +0,2%Öl 61,94 -0,3%Gold 4.200 -0,2%
Marktkap. 29,74 Mrd. EUR

KGV 12,73 Div. Rendite 2,42%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ryanair mit einem Kursziel von 32,55 Euro auf "Buy" belassen. Insgesamt erwartet Jarrod Castle ein weiteres gutes Jahr für die Aktien europäischer Airlines, wie er am Mittwoch in seinem Ausblick auf 2026 schrieb. Die Bewertungen seien attraktiv. Ryanair werde auf der Kurzstrecke in der kommenden Dekade mehr Passagiere anlocken, als jede andere Airline, so Castle./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 00:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 00:31 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Ryanair		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
32,55 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
27,96 €		 Abst. Kursziel*:
16,42%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
27,72 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,42%
Analyst Name:
Jarrod Castle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
29,51 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

