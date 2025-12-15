DAX25.097 +0,4%Est506.161 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4800 +3,6%Nas22.864 +1,0%Bitcoin55.566 +2,2%Euro1,1783 +0,1%Öl71,07 -0,2%Gold5.182 +0,7%
Bilanzausblick

Ausblick: Cronos veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

25.02.26 13:01 Uhr
Ausblick: Cronos veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal | finanzen.net

Cronos gewährt einen Blick in die Bücher - was Experten von der Bilanz erwarten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Cronos
2,28 EUR 0,07 EUR 3,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Cronos lässt sich am 26.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Cronos die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,017 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Cronos noch 0,150 CAD je Aktie eingenommen.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 38,7 Millionen USD für Cronos, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 42,4 Millionen CAD erzielt wurde.

Die Prognosen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,003 USD, gegenüber 0,150 CAD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 138,8 Millionen USD im Vergleich zu 161,1 Millionen CAD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Cronos

DatumMeistgelesen
Analysen zu Cronos

DatumRatingAnalyst
09.08.2019Cronos HoldCanaccord Adams
27.03.2019Cronos SellCanaccord Adams
DatumRatingAnalyst
09.08.2019Cronos HoldCanaccord Adams
DatumRatingAnalyst
27.03.2019Cronos SellCanaccord Adams

