Ausblick: Cronos veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Bilanzausblick

Cronos gewährt einen Blick in die Bücher - was Experten von der Bilanz erwarten.

Cronos lässt sich am 26.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Cronos die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,017 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Cronos noch 0,150 CAD je Aktie eingenommen.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 38,7 Millionen USD für Cronos, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 42,4 Millionen CAD erzielt wurde.

Die Prognosen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,003 USD, gegenüber 0,150 CAD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 138,8 Millionen USD im Vergleich zu 161,1 Millionen CAD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

