Turbulenzen gehen weiter

Kursfeuerwerk trotz HV-Flop: Aktie von Canopy Growth hebt ab - Aurora, Cronos und Tilray ziehen mit

29.09.25 13:26 Uhr
Cannabis-Aktien explodieren an der NASDAQ: Anleger decken sich mit Aktien von Canopy & Co. ein

Am Freitag stand bei Canopy Growth die Hauptversammlung auf der Agenda. Doch das Treffen musste verschoben werden - aus einem unangenehmen Grund. Am Montag ist das vergessen.

• Hauptversammlung vom letzten Freitag vertagt
• Neuer Termin 10. Oktober
• CEO Luc Mongeau kauft 27.469 Aktien als Vertrauenssignal

Offenbar haben sich für die vergangenen Freitag geplante Aktionärsversammlung von Canopy Growth zu wenig Investoren zu einer Teilnahme entschlossen. Scheinbar war die erforderliche Beschlussfähigkeit von mindestens 33,3 Prozent der ausstehenden Aktien nicht erreicht worden. Diese Beteiligung ist eine Vorgabe der NASDAQ.

Neuer Termin im Oktober

Die Hauptversammlung wurde daher auf den 10. Oktober verschoben bis zum 8. Oktober können Anteilseigner, die bis zum 1. August 2025 Canopy-Aktien im Depot hatten, noch ihre Stimmen abgeben. Stimmen, die bereits für den alten Termin abgegeben wurden, sind weiterhin gültig, können allerdings bis zum Stichtag noch widerrufen werden.

Bereits vor der für Freitag geplanten Veranstaltung hatte es offenbar danach ausgesehen, als könne Canopy Growth Schwierigkeiten mit einer ausreichenden Beteiligung der Aktionäre an dem virtuellen Treffen haben, Konzernchef Luc Mongeau hatte sich im Vorfeld aber zuversichtlich gezeigt, die NASDAQ-Vorgabe bei der Beschlussfähigkeit erfüllen zu können.

Canopy Growth steckt inmitten eines Umbruchs - einer der Gründe, wieso die Hauptversammlung so wichtig ist. Denn die Aktionäre müssen wichtige Entscheidungen absegnen. "Your vote is important", wirbt Canopy entsprechend auch in der Ankündigung der Hauptversammlung.

Zuletzt hatte das Unternehmen, das anhaltend in den roten Zahlen feststeckt, zumindest von der Führungsebene Vertrauen ausgesprochen bekommen: CEO Luc Mongeau hat in der vergangenen Woche 27.469 Canopy Growth-Aktien gekauft und dafür rund 50.000 US-Dollar auf den Tisch gelegt.

Cannabis-Aktien gefragt

Die Canopy Growth-Aktie, die am Freitag an der NASDAQ noch 2,19 Prozent verloren und ihr Monatsminus damit auf 25,5 Prozent ausgeweitet hatte, zeigt am Montag vorbörslich deutlich positive Tendenzen: Zeitweise springt der Titel um 11,94 Prozent auf 1,50 US-Dollar an. Auch andere Branchenvertreter legen teils kräftig zu: Tilray-Aktien gewinnen an der NASDAQ 16,52 Prozent auf 1,34 US-Dollar, für Cronos geht es daneben um 10,27 Prozent auf 2,90 US-Dollar nach oben, Aurora Cannabis gewinnt unterdessen vorbörslich 10,49 Prozent auf 5,37 US-Dollar.

Trump treibt den Sektor an

Nachrichten von Unternehmensseite, die den Kurssprung rechtfertigen, gibt es dabei nicht. Allerdings ist es US-Präsident Donald Trump, der für gute Laune im gesamten Cannabis-Sektor sorgt. Der US-Präsident hatte am Wochenende in einem Beitrag erklärt, dass Cannabidiol potenzielle Vorteile für die Gesundheit von Senioren aufweisen könnte. In Trumps Beitrag hieß es, Cannabidiol (CBD) könne die Seniorengesundheitsversorgung revolutionieren, indem es den Krankheitsverlauf verlangsame und als Alternative zu verschreibungspflichtigen Medikamenten dargestellt werde.

Erst im August hatte Trump erklärt, seine Regierung wolle die Droge neu klassifizieren, was auch zu einer möglichen Lockerung der strafrechtlichen Sanktionen im Zusammenhang mit Marihuana-Konsum führen könnte.

Redaktion finanzen.net

