Entdecken Sie die 10 wichtigsten Krypto-Trends 2026 und wie sie Märkte, Innovationen und Investitionen prägen
Höhenflug geht weiter

Tilray- und Canopy Growth-Aktien pausieren Rally - Bleibt das Anlegerinteresse bestehen?

15.12.25 15:42 Uhr
Tilray- und Canopy Growth-Aktien setzen Höhenflug an der NASDAQ nicht fort - Kaufinteresse pausiert angesichts erwarteter US-Entscheidung | finanzen.net

Den Aktien von Tilray und Canopy Growth scheint nach den kräftigen Kurssprüngen vom Freitag die Luft ausgegangen zu sein.

• Aktien von Tilray und Canopy Growth zum Wochenstart uneins
• Erwartete neue Klassifizierung in den USA
• Entscheidung womöglich schon heute

Die Aktien von Canopy Growth und Tilray stehen auch zum Wochenstart weiter im Fokus der Anleger, nachdem Berichte über mögliche Lockerungen der US-Regulierung für Marihuana die Kurse am Freitag kräftig in die Höhe getrieben haben.

Nachdem die Canopy Growth-Aktie den Freitagshandel an der NASDAQ bei 1,74 US-Dollar um 53,98 Prozent höher beendet hat, geht es am Montag zeitweise um leichte 0,57 Prozent auf 1,749 US-Dollar rauf. Bei den Anteilsscheinen von Tilray ist zeitweise jedoch ein Minus von 5,68 Prozent auf 11,46 US-Dollar zu sehen. Sie hatten am Freitag letztlich um 44,13 Prozent auf 12,15 US-Dollar zugelegt.

Erwartete US-Regulierungsänderungen schon heute?

Angeschoben werden die Cannabis-Titel weiterhin von Meldungen, dass US-Präsident Donald Trump plane, Marihuana unter Bundesrecht von Liste I auf Liste III herabzustufen. Diese neue Klassifizierung würde der Branche deutliche Vorteile bringen, darunter Steuervorteile, leichterer Zugang zu Bankdienstleistungen sowie bessere Finanzierungsmöglichkeiten und eine einfachere medizinische Nutzung von Cannabis-Produkten, ohne dass es zu einer vollständigen Legalisierung käme. Laut "CNBC" könnte der US-Präsident bereits am Montag eine Exekutivanordnung erlassen.

Entsprechend gesucht sind daher auch die Aktien von Cannabis-Konzernen. Wie "Reuters" berichtet, gehörte etwa die Canopy Growth-Aktie am Montag zeitweise zu den meistgehandelten Titeln auf Tradegate, was auf ein großes Interesse von Privatanlegern an diesem Sektor hindeute.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Tilray Brands (ex Aphria) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

