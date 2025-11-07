Bücher geöffnet

Mit Spannung haben Anleger auf die Zahlen von Canopy Growth gewartet. Am Freitag öffnete der Cannabis-Konzern vor US-Handelsstart seine Bücher.

Im zweiten Quartal seines Geschäftsjahres 2026 hat Canopy Growth einen Verlust von 0,01 CAD je Aktie erlitten, nachdem im Vergleichszeitraum des Vorjahres ein Minus von 1,48 CAD je Aktie angefallen war. Unter dem Strich blieb ein Minus von 1,64 Millionen CAD nach einem Verlust von 131,550 Millionen CAD vor Jahresfrist.

Zeitgleich erlöste das Unternehmen im Berichtszeitraum 82,998 Millionen CAD. Das war mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres, als noch Erlöse von 73,958 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Die Aktie von Canopy Growth zeigt sich im Handel an der NASDAQ zeitweise 3,97 Prozent höher bei 1,13 US-Dollar.

