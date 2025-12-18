Neuklassifizierung

Die US-Regierung lockert die Regeln zu Cannabis, um die Forschung zur medizinischen Nutzung der Pflanze zu fördern.

• Trump unterschreibt Dekret für eine schnellere Neueinstufung von Marihuana

• Canopy Growth stärkt sich mit der Übernahme von MTL Cannabis

• Cannabis-Aktien reagieren teils deutlich, aber uneinheitlich



Trump-Dekret befeuert Cannabis-Aktien

Viele US-Bundesstaaten haben den persönlichen Konsum von Marihuana für Erwachsene legalisiert oder erlauben ihn auch zu medizinischen Zwecken. Auf Bundesebene sind die Gesetze allerdings strenger. Nutzer können strafrechtlich verfolgt werden. Daran ändere sich nichts, bestätigte eine hochrangige Regierungsbeamtin. Bei mehrfachen Verstößen drohen weiter mehrjährige Haftstrafen und hohe Geldbußen.

Deutlich gemäßigterer Ansatz

Bislang war Marihuana in den USA als Droge der Kategorie 1 gelistet. Dort verortet die US-Antidrogenbehörde DEA Drogen, Substanzen und Chemikalien, die keine anerkannte medizinische Anwendung und ein hohes Missbrauchspotenzial aufweisen. In der Kategorie 3 werden Wirkstoffe mit einem moderaten bis geringen Potenzial für körperliche und psychische Abhängigkeit erfasst. Dazu gehören unter anderem Ketamin, anabole Steroide und Testosteron.

In Deutschland ist seit dem 1. April 2024 Kiffen und Anbau für Volljährige mit vielen Beschränkungen zugelassen. Erlaubt ist der Anbau von bis zu drei Pflanzen in Privatwohnungen. Aufbewahren darf man bis zu 50 Gramm Cannabis, unterwegs dabei haben 25 Gramm. Vorgeschrieben sind Abstände etwa zu Spielplätzen und Schulen, Konsum vor Minderjährigen ist verboten. Zulässig sind auch nicht-kommerzielle Anbauvereinigungen mit bis zu 500 Mitgliedern.

Bereits die Ankündigung ließ die Aktien zahlreicher Branchenvertreter spürbar anziehen. Zu den betroffenen Unternehmen zählen unter anderem Canopy Growth, Aurora Cannabis und Tilray Brands.

Cannabis-Aktien boomen: So können Sie in den Cannabis-Aktien-Index investieren. (Anzeige)



Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung.

Canopy Growth baut Geschäft mit MTL-Übernahme aus

Zusätzliche Aufmerksamkeit erhält Canopy Growth durch eine strategische Übernahme. Der Konzern kündigte in einer Pressemitteilung an, den kanadischen Wettbewerber MTL Cannabis zu übernehmen. Die Transaktion hat ein Volumen von rund 125 Millionen kanadischen Dollar auf voll verwässerter Eigenkapitalbasis und soll Canopy Growth zur führenden Kraft im kanadischen Medizinalcannabis-Markt machen.

MTL bringt profitable Strukturen, eine starke Stellung in Québec sowie eine hohe Markenbekanntheit mit. Laut Unternehmensangaben soll die Übernahme jährliche Synergien von rund zehn Millionen Dollar innerhalb von 18 Monaten generieren und Canopy Growth dem Ziel eines positiven bereinigten EBITDA näherbringen. Der Abschluss der Transaktion wird für Anfang 2026 erwartet.

Cannabis-Aktien boomen: So können Sie in den Cannabis-Aktien-Index investieren. (Anzeige)



Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung.

Canopy-Aktie mit kräftiger Rally - Analysten bleiben vorsichtig

An der Börse reagierten Anleger zuletzt deutlich, nachdem bereits am vergangenen Freitag über eine neue Klassifizierung von Cannabis in den USA spekuliert wurde: Seitdem befindet sich die Canopy Growth-Aktie im Aufwind und verzeichnete in den vergangenen fünf Tagen ein Plus von gut 69,91 Prozent. Zuletzt legten die Anteilsscheine am Mittwoch um weitere 4,92 Prozent auf 1,92 US-Dollar zu. Auf Sicht von 30 Tagen summiert sich das Plus damit auf rund 90,10 Prozent.

Trotz der Rally zeigt sich das Analystenbild weiterhin zurückhaltend. Laut TipRanks liegen derzeit drei Einschätzungen vor: einmal Kaufen und zweimal Halten. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 5,81 US-Dollar und signalisiert damit deutliches Aufwärtspotenzial gegenüber dem aktuellen Niveau.

Durch die Debatte um die Neuklassifizierung von Cannabis rückten zuletzt auch die Aktien von Tilray Brands und Aurora Cannabis in den Fokus. Im NASDAQ-Handel am Donnerstag geht es für die Papiere nach unten: Während die Aktien von Canopy Growth um 11,57 Prozent fallen auf 1,6979 US-Dollar, geht es für die Papiere von Tilray um 3,26 Prozent nach unten auf 12,46 US-Dollar. Die Anteilsscheine von Aurora Cannabis liegen mit 2,87 Prozent bei 5,41 US-Dollar im Minus.

Redaktion finanzen.net / WASHINGTON (dpa-AFX)