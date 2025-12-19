DAX24.296 +0,4%Est505.768 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,70 +4,7%Nas23.231 +1,0%Bitcoin75.495 +3,5%Euro1,1719 -0,1%Öl60,08 +0,6%Gold4.341 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Nike 866993 Allianz 840400 Bayer BAY001 Deutsche Bank 514000 TUI TUAG50 Amazon 906866 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Großer Verfallstag: DAX im Plus -- Wall Street fester -- BoJ erhöht Zinsen auf höchstes Niveau seit drei Jahrzehnten -- DroneShield, BioNTech, Nike, Micron, Cannabis- und Rüstungsaktien im Fokus
Top News
FedEx-Aktie sinkt dennoch: Ergebnis besser als erwartet FedEx-Aktie sinkt dennoch: Ergebnis besser als erwartet
Nike: Umsatz im 2. Quartal über den Erwartungen, Marge unter Druck! Nike: Umsatz im 2. Quartal über den Erwartungen, Marge unter Druck!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Mehr erwartet

Aktien von SynBiotic, Canopy Growth, Tilray, Aurora uneins: US-Neuklassifizierung von Cannabis enttäuscht

19.12.25 15:41 Uhr
Aktien von SynBiotic, Canopy Growth, Tilray, Aurora an der NASDAQ und auf XETRA gespalten: Enttäuschung über US-Neuklassifizierung trifft Cannabis-Aktien hart | finanzen.net

Die Aktien von Cannabis-Unternehmen erleben derzeit starke Schwankungen, die vor allem durch regulatorische Nachrichten aus den USA getrieben werden.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Aurora Cannabis
4,61 EUR -0,76 EUR -14,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Canopy Growth Corp
1,37 EUR -0,05 EUR -3,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SynBiotic SE
3,29 EUR 0,28 EUR 9,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Tilray Brands (ex Aphria)
9,51 EUR -1,29 EUR -11,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Neue US-Regeln zu Cannabis enttäuschen
• Canopy Growth sieht dennoch wichtigen ersten Schritt
• Cannabis-Titel weiter hochvolatil

Die Nachricht, dass US-Präsident Donald Trump die Neuklassifizierung von Cannabis anstrebte, löste im Vorfeld Euphorie bei den Titeln der börsennotierten Cannabis-Unternehmen aus. Das tatsächliche Dekret von Trump sorgte dann jedoch für Enttäuschung: Denn die USA lockerten lediglich die Regeln zu Cannabis, um die Forschung zur medizinischen Nutzung der Pflanze zu fördern. Eine generelle Legalisierung von Cannabis als Genussmittel auf Bundesebene ist damit jedoch nicht verbunden. Somit können Cannabis-Nutzer weiterhin strafrechtlich verfolgt werden.

Nach Bekanntwerden dieser Entscheidung gerieten Cannabis-Titel am Donnerstag unter die Räder. So sackte die Aktie von Canopy Growth an der NASDAQ um 11,98 Prozent auf 1,69 US-Dollar ab, während Tilray-Papiere letztlich um 4,19 Prozent auf 12,34 US-Dollar fielen und Anteilsscheine von Aurora Cannabis um 3,41 Prozent tiefer bei 5,38 US-Dollar schlossen. In Deutschland ging es daneben am Donnerstag für SynBiotic-Titel auf XETRA letztlich um 14,44 Prozent runter auf 3,08 Euro.

Cannabis-Aktien boomen: So können Sie in den Cannabis-Aktien-Index investieren. (Anzeige)

Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung.

Auch am Freitag zeigt sich ein gemischtes Bild: So gewinnt die SynBiotic-Aktie im XETRA-Handel zeitweise um 7,14 Prozent auf 3,30 Euro. Im Handel an der NASDAQ ging es für die Titel von Aurora 0,81 Prozent auf 5,34 US-Dollar runter, während Tilray-Aktien um 7,53 Prozent auf 11,41 US-Dollar verlieren. Die Papiere von Canopy Growth können die Richtung wechseln und verbuchen ein Plus von 0,3 Prozent auf 1,695 US-Dollar.

Canopy Growth gibt Stellungnahme ab

Canopy Growth hatte sich am Donnerstagabend auf LinkedIn positiv über die Entscheidung der US-Regierung geäußert und bezeichnete sie als wichtigen Schritt hin zu einer modernisierten Bundespolitik und zur Normalisierung eines regulierten Marktes. Das Unternehmen hob hervor, dass die Neuklassifizierung eine rationalere, wissenschaftlich fundierte Grundlage für Forschung, Patientenversorgung und den Übergang zu regulierten Kanälen schaffe. Gleichzeitig betonte das Unternehmen, dass dies langfristig zu einem stabileren Umfeld für verantwortungsbewusste Unternehmen und Investitionen beitrage.

Volatilität im Cannabis-Sektor bleibt hoch

Die jüngsten Kursentwicklungen verdeutlichen jedoch die hohe Volatilität im Cannabis-Sektor. So wurde ein großer Teil der Kursgewinne, die nach den anfänglichen Berichten über eine mögliche Lockerungen der US-Cannabis-Vorgaben erzielt wurden, inzwischen wieder zunichtegemacht. Während etablierte Konzerne wie Canopy Growth und Tilray Brands womöglich die politischen Signale nutzen können, um langfristige Strategien in den USA voranzutreiben, gelingt das anderen Branchenvertretern vielleicht nicht. Analysten warnen daher laut "Reuters" vor hohen Risiken, insbesondere bei kleineren Unternehmen, die stark auf kurzfristige Stimmungsimpulse angewiesen sind. Für Anleger bleibt der Sektor somit spannend, aber auch hochvolatil.

Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

In eigener Sache

Übrigens: Tilray Brands (ex Aphria) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Aurora Cannabis

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Aurora Cannabis

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Yellowj / Shutterstock.com, Oprea George / Shutterstock.com

Nachrichten zu Canopy Growth Corp

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Canopy Growth Corp

DatumRatingAnalyst
26.08.2019Canopy Growth BuySeaport Global Securities
21.02.2019Canopy Growth NeutralSeaport Global Securities
25.09.2018Canopy Growth BuyThe Benchmark Company
06.10.2006Update Cascade Natural Gas Corp.: BuyFerris Baker Watts
16.05.2006Update Cascade Natural Gas Corp.: Strong BuyMatrix Research
DatumRatingAnalyst
26.08.2019Canopy Growth BuySeaport Global Securities
25.09.2018Canopy Growth BuyThe Benchmark Company
06.10.2006Update Cascade Natural Gas Corp.: BuyFerris Baker Watts
16.05.2006Update Cascade Natural Gas Corp.: Strong BuyMatrix Research
DatumRatingAnalyst
21.02.2019Canopy Growth NeutralSeaport Global Securities
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Canopy Growth Corp nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen