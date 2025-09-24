Börsenlisting erfolgt

Die japanische Börse hat ein neues Mitglied: Die Sony-Tochter Sony Financial erlebt einen überaus erfolgreichen ersten Handelstag.

• Starker Börsenstart für Sony Financial

• Fokus von Sony künftig stärker auf Entertainment

• Sony Financial übernimmt Versicherungs- und Bankgeschäft



Mit einem kräftigen Plus feierten die Aktien von Sony Financial ihren Start auf dem japanischen Börsenparkett.

Erstkurs deutlich über Referenzpreis

Bei 150 Yen hatte der Referenzpreis für die Aktie gelegen, mit einem Erstkurs von 205 Yen konnte Sony Financial direkt einen Sprung von 36,67 Prozent aufs Parkett legen. In der Spitze marschierte der Börsenneuling sogar bis auf 210 Yen nach oben, was einem Aufschlag von rund 40 Prozent entspricht. Zuletzt beruhigte sich der Kurs allerdings wieder und pendelt sich bei rund 172 JPY ein, was zum Abspaltungspreis aber immer noch einem kräftigen Plus von rund 15 Prozent gleichkommt.

Die Aktie der Konzermutter Sony gewinnt daneben in Tokio - bereinigt um die Abspaltung - zeitweise 0,4 Prozent auf 4.260 JPY.

Sonys Finanztochter nun eigenständig

Sony Financial ist der Finanzdienstleistungsbereich des japanischen Techriesen Sony und verantwortet unter anderem das Versicherungs- und Bankgeschäft der Konzernmutter. "Als Finanzdienstleistungsunternehmen der Sony Group werden wir unser Bestes tun, um ein einzigartiger Finanzdienstleister zu sein, der nicht an konventionelle Branchenpraktiken gebunden ist", heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

Sony hatte die Abspaltung des 9,5 Milliarden US-Dollar schweren Finanzgeschäfts vorgenommen, um sich mehr auf das Unterhaltungsgeschäft zu fokussieren.

Im Rahmen der Abspaltung und des eigenständigen Börsengangs wurden über 80 Prozent der Aktien von Sony Financial in Form von Sachdividenden an bestehende Aktionäre ausgeschüttet. Durch die Direktnotierung konnte Sony den Weg eines Initial Public Offerings umgehen und konnte direkt am Prime Market der Tokioter Börse gelistet werden.

