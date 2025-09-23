DAX23.739 +0,9%ESt505.500 +1,0%Top 10 Crypto15,37 +0,7%Dow46.280 +0,7%Nas22.465 +0,4%Bitcoin93.629 +0,2%Euro1,1705 +0,4%Öl69,93 +0,4%Gold3.775 +0,7%
Personalie

Redcare Pharmacy-Aktie etwas leichter: Finanzvorstand Eenhorst verlässt das Unternehmen

26.09.25 20:08 Uhr
Redcare Pharmacy-Aktie etwas leichter: Unerwarteter Abgang: CFO verlässt Redcare Pharmacy - was steckt dahinter? | finanzen.net

Redcare Pharmacy muss sich einen neuen Finanzvorstand suchen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
77,25 EUR -0,75 EUR -0,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wie die Online-Apotheke Redcare Pharmacy mitteilte, ist Jasper Eenhorst nach fast sechs Jahren als CFO mit Wirkung am Freitag aus dem Vorstand ausgeschieden. Er wolle neue berufliche Chancen ergreifen. Die CFO-Aufgaben im Vorstand wird CEO Olaf Heinrich interimistisch übernehmen, bis ein Nachfolger gefunden wurde. Eenhorst bleibt noch bis Jahresende im Unternehmen, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.

In nachbörslichen Tradegate-Handel steht die Redcare Pharmacy-Aktie zeitweise bei 76,85 Euro und damit 0,19 Prozent unter ihrem XETRA-Schluss.

DOW JONES

Bildquellen: Redcare Pharmacy

