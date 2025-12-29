DAX24.340 +0,2%Est505.746 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,80 +6,6%Nas23.593 -0,1%Bitcoin76.028 +1,9%Euro1,1773 ±0,0%Öl61,25 +0,7%Gold4.473 -1,3%
MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

29.12.25 07:47 Uhr

Die Kernverbraucherpreise in Tokio lagen im Dezember 2,3 Prozent über dem Vorjahreswert. Ökonomen hatten mit 2,5 Prozent eine höhere Teuerungsrate erwartet. Die Gesamtrate zeigte 2,0 Prozent. Derweil betrug die Arbeitslosenquote im November wie erwartet 2,6 Prozent und die Industrieproduktion lag im November 2,6 Prozent unter dem Vorjahreswert. Hier hatten Volkswirte einen Rückgang um 1,8 Prozent prognostiziert.

USA - Handelspolitik

Die US-Regierung wirft China zwar unlautere Handelspraktiken in der Halbleiterindustrie vor, will aber eine Verhängung zusätzlicher Zölle bis 2027 aufschieben. Dies ist das Resultat einer Handelsuntersuchung, die gegen Ende der Biden-Regierung eingeleitet wurde und sich auf Chinas Herstellung von Chips älterer Generationen konzentrierte, die in der Unterhaltungselektronik, in Fahrzeugen, Militärsystemen und in der Telekommunikation verwendet werden.

USA - Konjunktur

Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gingen in der Woche zum 24.12. um 10.000 auf 214.000 zurück. Ökonomen hatten einen leichten Anstieg auf 225.000 geschätzt.

NVIDIA/GROQ

Nvidia hat eine Lizenzvereinbarung mit dem Start-up Groq geschlossen und holt dabei mehrere Top-Manager des Unternehmens an Bord, darunter Gründer Jonathan Ross und President Sunny Madra. Groq soll weiterhin als unabhängiges Unternehmen agieren. In der vergangenen Woche berichtete der US-Fernsehsender CNBC unter Berufung auf den Vorstandsvorsitzenden der Investmentfirma Disruptive, Nvidia wolle für 20 Milliarden Dollar den Entwickler von KI-Beschleunigerchips Groq übernehmen.

