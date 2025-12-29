DAX24.342 ±0,0%Est505.756 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,56 +4,5%Nas23.593 -0,1%Bitcoin74.404 -0,2%Euro1,1771 ±-0,0%Öl61,84 +1,7%Gold4.451 -1,8%
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Heidelberg Materials auf 'Buy' - Ziel 300 Euro

29.12.25 12:34 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis des Herstellers von Baumaterial sei seit 2022 stark gestiegen, schrieb Glynis Johnson in einer am Montag vorliegenden Studie. Angesichts zu erwartender steigender Gewinnschätzungen im Zuge einer stärkeren Erholung in Europa seien weitere Bewertungsaufschläge möglich./bek/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.12.2025 / 02:00 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.12.2025 / 02:00 / ET

Analysen zu Heidelberg Materials

DatumRatingAnalyst
11:11Heidelberg Materials BuyJefferies & Company Inc.
19.12.2025Heidelberg Materials OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.12.2025Heidelberg Materials OverweightBarclays Capital
09.12.2025Heidelberg Materials BuyGoldman Sachs Group Inc.
09.12.2025Heidelberg Materials Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11:11Heidelberg Materials BuyJefferies & Company Inc.
19.12.2025Heidelberg Materials OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.12.2025Heidelberg Materials OverweightBarclays Capital
09.12.2025Heidelberg Materials BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.12.2025Heidelberg Materials BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
09.12.2025Heidelberg Materials Market-PerformBernstein Research
08.12.2025Heidelberg Materials Sector PerformRBC Capital Markets
07.11.2025Heidelberg Materials Equal WeightBarclays Capital
07.11.2025Heidelberg Materials Market-PerformBernstein Research
24.10.2025Heidelberg Materials Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
10.11.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
10.08.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
27.07.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
11.07.2023HeidelbergCement UnderweightBarclays Capital
23.05.2023HeidelbergCement UnderweightBarclays Capital

