Heidelberg Materials Aktie
Marktkap. 39,47 Mrd. EURKGV 12,09 Div. Rendite 2,77%
WKN 604700
ISIN DE0006047004
Symbol HLBZF
Heidelberg Materials Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis des Herstellers von Baumaterial sei seit 2022 stark gestiegen, schrieb Glynis Johnson in einer am Montag vorliegenden Studie. Angesichts zu erwartender steigender Gewinnschätzungen im Zuge einer stärkeren Erholung in Europa seien weitere Bewertungsaufschläge möglich./bek/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.12.2025 / 02:00 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.12.2025 / 02:00 / ET
Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy
|Unternehmen:
Heidelberg Materials
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
300,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
221,80 €
|Abst. Kursziel*:
35,26%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
222,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
34,95%
|
Analyst Name:
Glynis Johnson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
245,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Heidelberg Materials
|11:11
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.12.25
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Heidelberg Materials Overweight
|Barclays Capital
|09.12.25
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.12.25
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|11:11
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.12.25
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Heidelberg Materials Overweight
|Barclays Capital
|09.12.25
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.12.25
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
