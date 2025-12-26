DAX 24.304 -0,2%ESt50 5.746 +0,0%MSCI World 4.472 +0,0%Top 10 Crypto 11,58 +4,7%Nas 23.593 -0,1%Bitcoin 74.591 +0,0%Euro 1,1780 +0,1%Öl 61,74 +1,6%Gold 4.463 -1,5%
Heidelberg Materials Aktie

222,30 EUR +0,50 EUR +0,23 %
STU
Marktkap. 39,47 Mrd. EUR

KGV 12,09 Div. Rendite 2,77%
WKN 604700

ISIN DE0006047004

Symbol HLBZF

Jefferies & Company Inc.

Heidelberg Materials Buy

11:11 Uhr
Heidelberg Materials Buy
Heidelberg Materials
222,30 EUR 0,50 EUR 0,23%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis des Herstellers von Baumaterial sei seit 2022 stark gestiegen, schrieb Glynis Johnson in einer am Montag vorliegenden Studie. Angesichts zu erwartender steigender Gewinnschätzungen im Zuge einer stärkeren Erholung in Europa seien weitere Bewertungsaufschläge möglich./bek/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.12.2025 / 02:00 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.12.2025 / 02:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Heidelberg Materials		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
300,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
221,80 €		 Abst. Kursziel*:
35,26%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
222,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
34,95%
Analyst Name:
Glynis Johnson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
245,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Heidelberg Materials

11:11 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
19.12.25 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.12.25 Heidelberg Materials Overweight Barclays Capital
09.12.25 Heidelberg Materials Buy Goldman Sachs Group Inc.
09.12.25 Heidelberg Materials Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

