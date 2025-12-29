Aktienanalyse

Jefferies & Company Inc.-Analyst Glynis Johnson hat eine ausführliche Untersuchung des Heidelberg Materials-Papiers durchgeführt.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis des Herstellers von Baumaterial sei seit 2022 stark gestiegen, schrieb Glynis Johnson in einer am Montag vorliegenden Studie. Angesichts zu erwartender steigender Gewinnschätzungen im Zuge einer stärkeren Erholung in Europa seien weitere Bewertungsaufschläge möglich.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Heidelberg Materials-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Heidelberg Materials-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 10:56 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 222,00 EUR. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 35,14 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 36.023 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt. Das Papier gewann auf Jahressicht 2025 89,4 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.12.2025 / 02:00 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.12.2025 / 02:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.