Heidelberg Materials Aktie
Marktkap. 36,85 Mrd. EURKGV 12,09 Div. Rendite 2,77%
WKN 604700
ISIN DE0006047004
Symbol HLBZF
Heidelberg Materials Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 205 Euro auf "Market-Perform" belassen. Stimmungsdaten aus der Wirtschaft implizierten einen schwächeren Ausblick für die europäische Baubranche, schrieb Alasdair Leslie in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Allerdings sendeten Baubeginne und -genehmigungen positive Signale./mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 23:35 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Heidelberg Materials Market-Perform
|Unternehmen:
Heidelberg Materials
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
205,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
197,80 €
|Abst. Kursziel*:
3,64%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
197,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,64%
|
Analyst Name:
Alasdair Leslie
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
226,90 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Heidelberg Materials
|10:52
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|09:36
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|09:11
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Heidelberg Materials Kaufen
|DZ BANK
