Fernost-Börsen

An den Börsen in Fernost ging es am Mittwoch vorwiegend nach oben.

Die wichtigsten Börsen in Fernost fanden am Mittwoch keine gemeinsame Richtung.

In Tokio schloss der Nikkei 225 mit einem Verlust von 0,14 Prozent bei 50.344,10 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland kletterte der Shanghai Composite dagegen bis Handelsschluss um 0,53 Prozent auf 3.940,95 Zähler.

In Hongkong legte der Hang Seng schlussendlich um 0,17 Prozent auf 25.818,93 Einheiten zu.