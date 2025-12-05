RBC Capital Markets

Heidelberg Materials Sector Perform

08:16 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Aktien von Heidelberg Materials angesichts des nahezu erreichten Kursziels von 233 Euro von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft. Kurzfristig sieht Analyst Anthony Codling nach der starken Outperformance der Baustoffaktien zunächst kaum Kurstreiber mehr, wie er am Montag schrieb./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 00:44 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 00:45 / EST

