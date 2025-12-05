Heidelberg Materials Aktie
Marktkap. 39,08 Mrd. EURKGV 12,09 Div. Rendite 2,77%
WKN 604700
ISIN DE0006047004
Symbol HLBZF
Heidelberg Materials Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Aktien von Heidelberg Materials angesichts des nahezu erreichten Kursziels von 233 Euro von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft. Kurzfristig sieht Analyst Anthony Codling nach der starken Outperformance der Baustoffaktien zunächst kaum Kurstreiber mehr, wie er am Montag schrieb./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 00:44 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Heidelberg Materials Sector Perform
|Unternehmen:
Heidelberg Materials
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
233,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
218,80 €
|Abst. Kursziel*:
6,49%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
219,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,20%
Analyst Name:
Anthony Codling
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
242,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
