DAX startet stabil -- Asiens Börsen uneins -- TKMS meldet starke Zahlen -- Siemens und Healthineers kooperieren mit Rheinmetall -- BioNTech, Novo Nordisk, Netflix, Warner Bros, Mercedes, SAP im Fokus
Munich Re-Analyse: JP Morgan Chase & Co. stuft Aktie mit Overweight ein
DAX kommt zum Wochenstart kaum vom Fleck - 24.000er-Marke wieder umkämpft
Heidelberg Materials Aktie

Marktkap. 39,08 Mrd. EUR

KGV 12,09 Div. Rendite 2,77%
RBC Capital Markets

Heidelberg Materials Sector Perform

08:16 Uhr
Heidelberg Materials Sector Perform
Heidelberg Materials
219,40 EUR -0,20 EUR -0,09%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Aktien von Heidelberg Materials angesichts des nahezu erreichten Kursziels von 233 Euro von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft. Kurzfristig sieht Analyst Anthony Codling nach der starken Outperformance der Baustoffaktien zunächst kaum Kurstreiber mehr, wie er am Montag schrieb./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 00:44 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Sector Perform

Unternehmen:
Heidelberg Materials		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
233,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
218,80 €		 Abst. Kursziel*:
6,49%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
219,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,20%
Analyst Name:
Anthony Codling 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
242,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Heidelberg Materials

08:16 Heidelberg Materials Sector Perform RBC Capital Markets
03.12.25 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.12.25 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
17.11.25 Heidelberg Materials Overweight Barclays Capital
14.11.25 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Heidelberg Materials

finanzen.net Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Freitagnachmittag gesucht
finanzen.net Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittag mit grünen Vorzeichen
finanzen.net DAX 40-Wert Heidelberg Materials-Aktie: So viel hätte eine Investition in Heidelberg Materials von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Vormittag höher
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Heidelberg Materials auf 260 Euro
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Heidelberg Materials auf 300 Euro - 'Buy'
EQS Group EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
EQS Group EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
EQS Group EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, sell
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, sell
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, sell
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, Lending of 700,000 shares until 27/03/2026
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, sell
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, sell
