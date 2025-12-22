Gewinne in Frankfurt: DAX zum Start mit Zuschlägen

Kursverlauf

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt morgens.

Am Montag verbucht der DAX um 09:11 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 0,11 Prozent auf 24.314,71 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,090 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,014 Prozent auf 24.291,85 Punkte an der Kurstafel, nach 24.288,40 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag am Montag bei 24.284,23 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24.329,08 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, den Wert von 23.091,87 Punkten. Der DAX notierte noch vor drei Monaten, am 22.09.2025, bei 23.527,05 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, bei 19.884,75 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 21,42 Prozent aufwärts. Bei 24.771,34 Punkten verzeichnete der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 18.489,91 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell Infineon (+ 2,15 Prozent auf 36,58 EUR), adidas (+ 1,36 Prozent auf 167,35 EUR), Siemens (+ 1,04 Prozent auf 238,45 EUR), BASF (+ 0,82 Prozent auf 44,12 EUR) und Heidelberg Materials (+ 0,82 Prozent auf 221,50 EUR). Flop-Aktien im DAX sind derweil EON SE (-1,07 Prozent auf 15,78 EUR), RWE (-0,85 Prozent auf 44,20 EUR), Rheinmetall (-0,71 Prozent auf 1.548,50 EUR), Beiersdorf (-0,66 Prozent auf 93,16 EUR) und Fresenius SE (-0,54 Prozent auf 48,04 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im DAX weist die Commerzbank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 243.920 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 237,737 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die DAX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,15 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die Vonovia SE-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,23 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net