DAX stabil -- Asiens Börsen uneins -- TKMS meldet starke Zahlen -- Siemens und Healthineers kooperieren mit Rheinmetall -- BioNTech, Novo Nordisk, Netflix, Warner Bros, Mercedes, SAP im Fokus
Kommt die SpaceX-Aktie? Musks Raumfahrtfirma spricht von Börsengang 2026
Bewertung im Blick

Neue Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Heidelberg Materials-Aktie mit Buy

08.12.25 09:39 Uhr
Buy für Heidelberg Materials-Aktie: Analyse von Deutsche Bank AG sorgt für Aufsehen | finanzen.net

Hier sind die Ergebnisse nach der intensiven Analyse des Heidelberg Materials-Papiers durch Deutsche Bank AG-Analyst Jon Bell.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Heidelberg Materials
219,70 EUR -0,30 EUR -0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 229 auf 267 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Jon Bell setzt in seinem Ausblick auf 2026 in Europas Baustoffbranche weiter auf die Hersteller schwerer Baustoffe. Kingspan als Hersteller leichter Baumaterialien ist der einzige Ausreißer, wie Bell in der am Montag vorliegenden Analyse schrieb. Seine Top-Favoriten sind Heidelberg Materials und Holcim.

Aktienbewertung im Detail: Die Heidelberg Materials-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Zum Vortag unverändert notierte die Heidelberg Materials-Aktie um 09:22 Uhr im XETRA-Handel bei 219,50 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 21,64 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Bisher wurden heute 16.923 Heidelberg Materials-Aktien gehandelt. Der Anteilsschein stieg seit Beginn des Jahres 2025 um 87,2 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 08:06 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

Nachrichten zu Heidelberg Materials

Analysen zu Heidelberg Materials

DatumRatingAnalyst
09:36Heidelberg Materials BuyDeutsche Bank AG
08:16Heidelberg Materials Sector PerformRBC Capital Markets
03.12.2025Heidelberg Materials OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.12.2025Heidelberg Materials BuyJefferies & Company Inc.
17.11.2025Heidelberg Materials OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
09:36Heidelberg Materials BuyDeutsche Bank AG
03.12.2025Heidelberg Materials OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.12.2025Heidelberg Materials BuyJefferies & Company Inc.
17.11.2025Heidelberg Materials OverweightBarclays Capital
14.11.2025Heidelberg Materials BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
08:16Heidelberg Materials Sector PerformRBC Capital Markets
07.11.2025Heidelberg Materials Equal WeightBarclays Capital
07.11.2025Heidelberg Materials Market-PerformBernstein Research
24.10.2025Heidelberg Materials Market-PerformBernstein Research
29.09.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.11.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
10.08.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
27.07.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
11.07.2023HeidelbergCement UnderweightBarclays Capital
23.05.2023HeidelbergCement UnderweightBarclays Capital

