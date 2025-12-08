Neue Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Heidelberg Materials-Aktie mit Buy
Hier sind die Ergebnisse nach der intensiven Analyse des Heidelberg Materials-Papiers durch Deutsche Bank AG-Analyst Jon Bell.
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 229 auf 267 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Jon Bell setzt in seinem Ausblick auf 2026 in Europas Baustoffbranche weiter auf die Hersteller schwerer Baustoffe. Kingspan als Hersteller leichter Baumaterialien ist der einzige Ausreißer, wie Bell in der am Montag vorliegenden Analyse schrieb. Seine Top-Favoriten sind Heidelberg Materials und Holcim.
Aktienbewertung im Detail: Die Heidelberg Materials-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Zum Vortag unverändert notierte die Heidelberg Materials-Aktie um 09:22 Uhr im XETRA-Handel bei 219,50 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 21,64 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Bisher wurden heute 16.923 Heidelberg Materials-Aktien gehandelt. Der Anteilsschein stieg seit Beginn des Jahres 2025 um 87,2 Prozent.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 08:06 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
