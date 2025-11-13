DAX 23.877 -0,7%ESt50 5.694 -0,9%MSCI World 4.358 +0,0%Top 10 Crypto 13,25 -1,7%Nas 23.025 +0,7%Bitcoin 83.434 -2,7%Euro 1,1613 -0,2%Öl 64,44 +2,1%Gold 4.100 -1,7%
Heute im Fokus
US-Fed im Fokus: DAX geht deutlich tiefer ins Wochenende -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy, Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield im Fokus
Top News
Rheinmetall-Aktie in Rot: Steht ein Fregatten-Großauftrag auf der Kippe? Rheinmetall-Aktie in Rot: Steht ein Fregatten-Großauftrag auf der Kippe?
Aktien von NVIDIA, Palantir, Meta und Co. uneins: Burry wirft Tech-Konzernen Betrug vor - Fonds geschlossen Aktien von NVIDIA, Palantir, Meta und Co. uneins: Burry wirft Tech-Konzernen Betrug vor - Fonds geschlossen
Profil

Heidelberg Materials Aktie

209,30 EUR -4,10 EUR -1,92 %
Marktkap. 38,37 Mrd. EUR

KGV 12,09 Div. Rendite 2,77%
WKN wurde kopiert
WKN 604700

ISIN DE0006047004

Jefferies & Company Inc.

Heidelberg Materials Buy

17:31 Uhr
Heidelberg Materials Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Heidelberg Materials auf "Buy" mit einem Kursziel von 245,20 Euro belassen. Der Baustoffkonzern habe die Fixkosten im laufenden Jahr gesenkt und sehe weitere Einsparmöglichkeiten durch Digitalisierung und Künstliche Intelligenz (KI) sowie die Dekarbonisierung als Wertschöpfungsfaktor, resümierte Glynis Johnson die Aussagen des Konzernchefs bei einer von Jefferies organisierten Investorenveranstaltung. Heidelberg Materials habe zudem beklagt, dass es dem EU-Verfahren zur Festlegung der Benchmark für die kostenlose Zuteilung von Emissionszertifikaten an Transparenz mangele, sei mit Blick auf die US-Nachfrage 2026 vorsichtig und wolle mit Blick auf die zahlreichen Übernahmemöglichkeiten Disziplin walten lassen, so die Expertin in ihrer am Freitag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 09:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

Analysen zu Heidelberg Materials

17:31 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
12.11.25 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.11.25 Heidelberg Materials Equal Weight Barclays Capital
07.11.25 Heidelberg Materials Outperform RBC Capital Markets
07.11.25 Heidelberg Materials Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

