Heidelberg Materials Aktie
Marktkap. 32,65 Mrd. EURKGV 20,41 Div. Rendite 1,61%
WKN 604700
ISIN DE0006047004
Symbol HLBZF
Heidelberg Materials Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 253 auf 241 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Trotz schlechten Wetters und der Nahost-Unsicherheit schienen Europas Baustoffwerte mit Blick auf das Gesamtjahr in der Spur zu liegen, schrieb Tom Zhang am Dienstagabend in seinem Ausblick auf die Berichtssaison./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 22:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Heidelberg Materials Overweight
|Unternehmen:
Heidelberg Materials
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
241,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
190,85 €
|Abst. Kursziel*:
26,28%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
191,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
26,11%
|
Analyst Name:
Tom Zhang
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
238,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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