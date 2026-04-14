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Marktkap. 32,65 Mrd. EUR

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WKN 604700

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Symbol HLBZF

Barclays Capital

Heidelberg Materials Overweight

08:16 Uhr
Heidelberg Materials Overweight
Aktie in diesem Artikel
Heidelberg Materials
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 253 auf 241 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Trotz schlechten Wetters und der Nahost-Unsicherheit schienen Europas Baustoffwerte mit Blick auf das Gesamtjahr in der Spur zu liegen, schrieb Tom Zhang am Dienstagabend in seinem Ausblick auf die Berichtssaison./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 22:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Overweight

Unternehmen:
Heidelberg Materials		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
241,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
190,85 €		 Abst. Kursziel*:
26,28%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
191,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,11%
Analyst Name:
Tom Zhang 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
238,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:16 Heidelberg Materials Overweight Barclays Capital
08:01 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
08.04.26 Heidelberg Materials Buy UBS AG
07.04.26 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
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EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, Granting (sale) of European call options on 300,000 shares; maturity on 6 November 2026; strike price EUR 223.64
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, Granting (sale) of European put options on 300,000 shares; maturity on 6 November 2026; strike price EUR 143.13
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, buy
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