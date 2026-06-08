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Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie

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38,06 EUR +0,32 EUR +0,85 %
STU
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Fresenius Medical Care (FMC) St. jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 9,36 Mrd. EUR

KGV 12,13 Div. Rendite 3,66%
WKN wurde kopiert
NEU
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WKN 578580

ISIN wurde kopiert
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ISIN DE0005785802

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Symbol FMCQF

UBS AG

Fresenius Medical Care (FMC) St Sell

11:26 Uhr
Fresenius Medical Care (FMC) St Sell
Aktie in diesem Artikel
Fresenius Medical Care (FMC) St.
38,06 EUR 0,32 EUR 0,85%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Sell" belassen. Theranova bleibe nach einer Präsentation auf der Konferenz der European Renal Association (ERA) als alternatives Verfahren zur Blutreinigung gegenüber FMCs Hämodiafiltration (HV-HDF) relevant, schrieb Graham Doyle am Montag./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 14:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fresenius Medical Care

Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell

Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
37,00 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
37,96 €		 Abst. Kursziel*:
-2,53%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
38,06 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,79%
Analyst Name:
Graham Doyle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
38,23 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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