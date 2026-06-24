Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie
Marktkap. 10,19 Mrd. EURKGV 12,13 Div. Rendite 3,66%
WKN 578580
ISIN DE0005785802
Symbol FMCQF
Fresenius Medical Care (FMC) St Sell
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für FMC nach einem US-Vergütungsvorschlag für Dialysebehandlungen auf "Sell" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Wie Graham Doyle in einer am Donnerstag vorliegenden Studie schrieb, ist das Ergebnis schlechter als von Investoren erwartet. Die vorgeschlagene Erhöhung um 1,1 Prozentpunkte sei nur etwa die Hälfte dessen, was sich Investoren wohl erhofft hätten./rob/tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 06:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Fresenius Medical Care
Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
37,00 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
40,25 €
|Abst. Kursziel*:
-8,07%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
40,83 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-9,38%
|
Analyst Name:
Graham Doyle
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
39,07 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|15:41
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:21
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|UBS AG
|22.06.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.06.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|UBS AG
|01.06.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|UBS AG
|15:41
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:21
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|UBS AG
|22.06.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.06.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|UBS AG
|01.06.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|UBS AG
|08.05.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Kaufen
|DZ BANK
|13.03.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Kaufen
|DZ BANK
|03.12.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.11.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Kaufen
|DZ BANK
|15:41
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:21
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|UBS AG
|09.06.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|UBS AG
|01.06.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|UBS AG
|08.05.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.06.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.05.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Equal Weight
|Barclays Capital
|06.05.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.05.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold
|Deutsche Bank AG
|05.05.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Equal Weight
|Barclays Capital