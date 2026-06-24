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Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie

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40,83 EUR -1,34 EUR -3,18 %
STU
finanzen.net zero
Fresenius Medical Care (FMC) St. jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 10,19 Mrd. EUR

KGV 12,13 Div. Rendite 3,66%
WKN wurde kopiert
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WKN 578580

ISIN wurde kopiert
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ISIN DE0005785802

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Symbol FMCQF

UBS AG

Fresenius Medical Care (FMC) St Sell

15:21 Uhr
Fresenius Medical Care (FMC) St Sell
Aktie in diesem Artikel
Fresenius Medical Care (FMC) St.
40,83 EUR -1,34 EUR -3,18%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für FMC nach einem US-Vergütungsvorschlag für Dialysebehandlungen auf "Sell" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Wie Graham Doyle in einer am Donnerstag vorliegenden Studie schrieb, ist das Ergebnis schlechter als von Investoren erwartet. Die vorgeschlagene Erhöhung um 1,1 Prozentpunkte sei nur etwa die Hälfte dessen, was sich Investoren wohl erhofft hätten./rob/tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 06:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fresenius Medical Care

Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell

Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
37,00 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
40,25 €		 Abst. Kursziel*:
-8,07%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
40,83 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-9,38%
Analyst Name:
Graham Doyle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,07 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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09.06.26 Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell UBS AG
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