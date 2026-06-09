Nike Aktie
Marktkap. 55,4 Mrd. EURKGV 28,00 Div. Rendite 2,59%
WKN 866993
ISIN US6541061031
Symbol NKE
Nike Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nike von 70 auf 50 US-Dollar gesenkt und die Aktien von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft. Bei Nike bräuchten die Anleger Geduld, schrieb Piral Dadhania am Dienstagabend. Separat empfahl er derweil die Aktien von Adidas. Die Kehrtwende von Nike mache unter Elliott Hill zwar Fortschritte, aber Tempo und Ausmaß seien geringer als er gedacht habe, so Dadhania./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2026 / 17:49 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nike Sector Perform
|Unternehmen:
Nike Inc.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 50,00
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
$ 44,65
|Abst. Kursziel*:
11,98%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 44,55
|Abst. Kursziel aktuell:
12,23%
|
Analyst Name:
Piral Dadhania
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 63,88
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nike Inc.
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|Nike Outperform
|Bernstein Research
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Nike Outperform
|Bernstein Research
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|21.04.26
|Nike Kaufen
|DZ BANK
|02.04.26
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|DZ BANK
|13.04.26
|Nike Hold
|HSBC
|22.08.23
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|30.06.23
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|14.06.22
|Nike Hold
|HSBC
|25.06.21
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|08:01
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|Nike Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.04.26
|Nike Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Nike Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.04.26
|Nike Neutral
|JP Morgan Chase & Co.