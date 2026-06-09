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Nike Aktie

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Nike Sector Perform

08:01 Uhr
Nike Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Nike Inc.
38,34 EUR -0,26 EUR -0,66%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nike von 70 auf 50 US-Dollar gesenkt und die Aktien von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft. Bei Nike bräuchten die Anleger Geduld, schrieb Piral Dadhania am Dienstagabend. Separat empfahl er derweil die Aktien von Adidas. Die Kehrtwende von Nike mache unter Elliott Hill zwar Fortschritte, aber Tempo und Ausmaß seien geringer als er gedacht habe, so Dadhania./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2026 / 17:49 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nike Sector Perform

Unternehmen:
Nike Inc.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 50,00
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
$ 44,65		 Abst. Kursziel*:
11,98%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 44,55		 Abst. Kursziel aktuell:
12,23%
Analyst Name:
Piral Dadhania 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 63,88

*zum Zeitpunkt der Analyse

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