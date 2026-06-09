UBS AG

GSK Neutral

08:06 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für GSK auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1940 Pence belassen. Nuvalent passe strategisch wunderbar zu den Briten, schrieb Matthew Weston am Dienstagabend anlässlich der Übernahme. Er rechnet Ende 2026 sowie 2027 mit starken Marktstarts von Nuvalents Lungenkrebs-Wirkstoffen Zidesamtinib und Neladalkib und passte sein GSK-Bewertungsmodell entsprechend an. Die Übernahme schleife die HIV-Patentklippe von GSK ab 2028 merklich ab./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2026 / 19:55 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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