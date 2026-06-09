GSK Aktie
Marktkap. 88,89 Mrd. EURKGV 12,93 Div. Rendite 3,62%
WKN A3DMB5
ISIN GB00BN7SWP63
Symbol GLAXF
GSK Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für GSK auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1940 Pence belassen. Nuvalent passe strategisch wunderbar zu den Briten, schrieb Matthew Weston am Dienstagabend anlässlich der Übernahme. Er rechnet Ende 2026 sowie 2027 mit starken Marktstarts von Nuvalents Lungenkrebs-Wirkstoffen Zidesamtinib und Neladalkib und passte sein GSK-Bewertungsmodell entsprechend an. Die Übernahme schleife die HIV-Patentklippe von GSK ab 2028 merklich ab./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2026 / 19:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com
Zusammenfassung: GSK Neutral
|Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
19,40 £
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
22,03 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Matthew Weston
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
20,42 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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