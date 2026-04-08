Dürr Aktie
Marktkap. 1,49 Mrd. EURKGV 7,64 Div. Rendite 3,55%
WKN 556520
ISIN DE0005565204
Symbol DUERF
Dürr Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für die Aktie des Maschinen- und Anlagenbauers Dürr von 39 auf 36 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Outperform" belassen. Analyst Philippe Lorrain verwies in einer am Donnerstagabend vorliegenden Studie auf Belastungen wegen geringerer Wachstumsprognosen sowie auf nach oben hin angepasste Schätzungen für die Kapitalkosten (WACC)./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 14:59 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 15:45 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Dürr Outperform
|Unternehmen:
Dürr AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
36,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
21,85 €
|Abst. Kursziel*:
64,76%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
21,85 €
|Abst. Kursziel aktuell:
64,76%
|
Analyst Name:
Philippe Lorrain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
29,64 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Dürr AG
|20:21
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|10.04.26
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|27.03.26
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|09.03.26
|Dürr Buy
|Warburg Research
|06.03.26
|Dürr Halten
|DZ BANK
