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Symbol TTE

Barclays Capital

TotalEnergies Overweight

15:31 Uhr
TotalEnergies Overweight
Aktie in diesem Artikel
TotalEnergies
77,29 EUR 3,04 EUR 4,09%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Totalenergies mit einem Kursziel von 94 Euro auf "Overweight" belassen. Die Franzosen hätten sich im ersten Quartal stark entwickelt, schrieb Lydia Rainforth am Donnerstag nach den Signalen vor dem Quartalsbericht des Ölkonzerns Ende April./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 08:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 08:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HJBC / Shutterstock.com

Zusammenfassung: TotalEnergies Overweight

Unternehmen:
TotalEnergies		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
94,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
76,74 €		 Abst. Kursziel*:
22,49%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
77,29 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,62%
Analyst Name:
Lydia Rainforth 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
84,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TotalEnergies

15:31 TotalEnergies Overweight Barclays Capital
10:16 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
13.04.26 TotalEnergies Buy UBS AG
02.04.26 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
02.04.26 TotalEnergies Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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