Barclays Capital

TotalEnergies Overweight

15:31 Uhr

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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Totalenergies mit einem Kursziel von 94 Euro auf "Overweight" belassen. Die Franzosen hätten sich im ersten Quartal stark entwickelt, schrieb Lydia Rainforth am Donnerstag nach den Signalen vor dem Quartalsbericht des Ölkonzerns Ende April./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 08:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 08:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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