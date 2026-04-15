TotalEnergies Aktie
Marktkap. 164,43 Mrd. EURKGV 10,47 Div. Rendite 6,12%
WKN 850727
ISIN FR0000120271
Symbol TTE
TotalEnergies Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Totalenergies mit einem Kursziel von 94 Euro auf "Overweight" belassen. Die Franzosen hätten sich im ersten Quartal stark entwickelt, schrieb Lydia Rainforth am Donnerstag nach den Signalen vor dem Quartalsbericht des Ölkonzerns Ende April./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 08:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 08:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: HJBC / Shutterstock.com
Zusammenfassung: TotalEnergies Overweight
|Unternehmen:
TotalEnergies
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
94,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
76,74 €
|Abst. Kursziel*:
22,49%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
77,29 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,62%
|
Analyst Name:
Lydia Rainforth
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
84,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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