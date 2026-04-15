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Marktkap. 33,2 Mrd. EUR

KGV 20,41 Div. Rendite 1,61%
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WKN 604700

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Symbol HLBZF

Deutsche Bank AG

Heidelberg Materials Buy

10:26 Uhr
Heidelberg Materials Buy
Aktie in diesem Artikel
Heidelberg Materials
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 225 Euro auf "Buy" belassen. Das erste Quartal sei vom Wetter geprägt gewesen, schrieb Jon Bell in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht Anfang Mai. Er rechnet mit einem Umsatzrückgang von 4,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 07:47 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy

Unternehmen:
Heidelberg Materials		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
225,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
188,55 €		 Abst. Kursziel*:
19,33%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
191,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,52%
Analyst Name:
Jon Bell 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
238,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Heidelberg Materials

10:26 Heidelberg Materials Buy Deutsche Bank AG
15.04.26 Heidelberg Materials Overweight Barclays Capital
15.04.26 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
08.04.26 Heidelberg Materials Buy UBS AG
07.04.26 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
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EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, Granting (sale) of European call options on 300,000 shares; maturity on 6 November 2026; strike price EUR 223.64
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, Granting (sale) of European put options on 300,000 shares; maturity on 6 November 2026; strike price EUR 143.13
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, buy
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