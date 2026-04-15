BMW Aktie
Marktkap. 49,94 Mrd. EURKGV 7,84 Div. Rendite 4,72%
WKN 519000
ISIN DE0005190003
Symbol BAMXF
BMW Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BMW auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Die operative Marge im Auto-Geschäft dürfte mit 4 bis 6 Prozent innerhalb der für das Gesamtjahr angepeilten Spanne gelegen haben, schrieb Tim Rokossa in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht Anfang Mai. An den Jahreszielen des Autobauers sollte sich nichts ändern./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 07:47 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Johannes Simon/Getty Images
Zusammenfassung: BMW Buy
|Unternehmen:
BMW AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
100,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
81,88 €
|Abst. Kursziel*:
22,13%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
81,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
22,40%
|
Analyst Name:
Tim Rokossa
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
93,05 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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