DAX 24.201 +0,6%ESt50 5.963 +0,4%MSCI World 4.593 +0,1%Top 10 Crypto 9,6020 +1,3%Nas 24.016 +1,6%Bitcoin 63.070 -0,5%Euro 1,1785 -0,1%Öl 95,87 +1,1%Gold 4.820 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Heidelberger Druckmaschinen 731400 Siemens Energy ENER6Y D-Wave Quantum A3DSV9 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 AIXTRON A0WMPJ Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf Iran-Lösung lebt: DAX fester -- Heideldruck mit Gewinnwarnung -- AIXTRON: Wandelanleihe -- CATL, Him & Hers, Daikin, Quantentitel, TSMC, Gerresheimer, Allbirds, Tesla im Fokus
Top News
Nach Elliott-Einstieg: Daikin-Aktie mit starkem Kurssprung - Anleger setzen auf strategische Neuausrichtung Nach Elliott-Einstieg: Daikin-Aktie mit starkem Kurssprung - Anleger setzen auf strategische Neuausrichtung
Ölpreisschock schlägt bei easyJet ins Kontor - Aktie sackt ab Ölpreisschock schlägt bei easyJet ins Kontor - Aktie sackt ab
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

easyJet Aktie

Kaufen
Verkaufen
easyJet Aktien-Sparplan
4,35 EUR -0,22 EUR -4,79 %
STU
3,94 CHF -0,20 CHF -4,90 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 3,42 Mrd. EUR

KGV 7,05 Div. Rendite 2,84%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1JTC1

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB00B7KR2P84

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol EJTTF

Deutsche Bank AG

easyJet Sell

12:56 Uhr
easyJet Sell
Aktie in diesem Artikel
easyJet plc
4,35 EUR -0,22 EUR -4,79%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Easyjet mit einem Kursziel von 340 Pence auf "Sell" belassen. In einem Umfeld "kurzfristiger Unsicherheit in der Nachfrage", wie es der Billigflieger selbst genannt habe, sei es schwierig, höhere Kerosinkosten weiterzugeben, schrieb Jaime Rowbotham am Donnerstag anlässlich der Warnung des Unternehmens vor einer Gewinnenttäuschung. Die Markterwartungen dürften deutlich sinken, die Aktien seien aber seit dem Ausbruch des Nahost-Kriegs auch schon massiv gefallen./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 08:04 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday/ shutterstock.com

Zusammenfassung: easyJet Sell

Unternehmen:
easyJet plc		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
3,40 £
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
3,71 £		 Abst. Kursziel*:
-8,33%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Jaime Rowbotham 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,81 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu easyJet plc

12:56 easyJet Sell Deutsche Bank AG
10:06 easyJet Underweight JP Morgan Chase & Co.
15.04.26 easyJet Underweight JP Morgan Chase & Co.
13.04.26 easyJet Overweight Barclays Capital
13.04.26 easyJet Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu easyJet plc

dpa-afx Folgen des Nahost-Konflikts Ölpreisschock schlägt bei easyJet ins Kontor - Aktie sackt ab Ölpreisschock schlägt bei easyJet ins Kontor - Aktie sackt ab
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research lässt Easyjet auf 'Sell' - Ziel 340 Pence
finanzen.net Handel in London: So entwickelt sich der FTSE 100 am Mittag
finanzen.net easyJet Aktie News: easyJet am Donnerstagmittag im Keller
finanzen.net LSE-Handel: FTSE 100 zum Start des Donnerstagshandels stärker
finanzen.net easyJet Aktie News: Investoren fliehen am Vormittag aus easyJet
finanzen.net easyJet Aktie News: easyJet am Mittwochnachmittag verlustreich
finanzen.net FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 beendet die Dienstagssitzung in der Gewinnzone
finanzen.net Börse London in Grün: Anleger lassen FTSE 100 steigen
BBC EasyJet passengers describe EU border 'nightmare'
BBC Easyjet leaves 100 behind in border check queues
RTE.ie EasyJet warns Iran war will push up ticket prices
Globes easyJet cancels all Israel flights until October
EN, TheGuardian EasyJet refuses to honour a promised £472 refund
Financial Times EasyJet chief blasts EU’s ‘lunatic’ cabin bag proposals
BBC EasyJet warned over 'misleading' £5.99 cabin bag fee
Globes easyJet to resume Israel flights in March
RSS Feed
easyJet plc zu myNews hinzufügen