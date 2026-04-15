easyJet Aktie
Marktkap. 3,42 Mrd. EURKGV 7,05 Div. Rendite 2,84%
WKN A1JTC1
ISIN GB00B7KR2P84
Symbol EJTTF
easyJet Sell
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Easyjet mit einem Kursziel von 340 Pence auf "Sell" belassen. In einem Umfeld "kurzfristiger Unsicherheit in der Nachfrage", wie es der Billigflieger selbst genannt habe, sei es schwierig, höhere Kerosinkosten weiterzugeben, schrieb Jaime Rowbotham am Donnerstag anlässlich der Warnung des Unternehmens vor einer Gewinnenttäuschung. Die Markterwartungen dürften deutlich sinken, die Aktien seien aber seit dem Ausbruch des Nahost-Kriegs auch schon massiv gefallen./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 08:04 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: photofriday/ shutterstock.com
Zusammenfassung: easyJet Sell
|Unternehmen:
easyJet plc
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
3,40 £
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
3,71 £
|Abst. Kursziel*:
-8,33%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Jaime Rowbotham
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,81 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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