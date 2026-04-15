Danone Aktie

68,18 EUR -0,06 EUR -0,09 %
68,14 EUR -0,14 EUR -0,21 %
WKN 851194

ISIN FR0000120644

Symbol GPDNF

Barclays Capital

Danone Overweight

08:46 Uhr
Danone Overweight
Danone S.A.
68,18 EUR -0,06 EUR -0,09%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 81 Euro auf "Overweight" belassen. Zum richtigen Preis könnte der Kindernahrungskonzern Mead Johnson gut zu den Franzosen passen - viel besser als zu Reckit, schrieb Warren Ackerman am Mittwochnachmittag anlässlich jüngster Presseberichte./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 16:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Danone Overweight

Unternehmen:
Danone S.A.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
81,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
68,28 €		 Abst. Kursziel*:
18,63%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
68,18 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,80%
Analyst Name:
Warren Ackerman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
83,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Danone S.A.

08:46 Danone Overweight Barclays Capital
15.04.26 Danone Buy Jefferies & Company Inc.
09.04.26 Danone Buy UBS AG
07.04.26 Danone Sell Deutsche Bank AG
07.04.26 Danone Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

