Delivery Hero Aktie
Marktkap. 5,27 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2E4K4
ISIN DE000A2E4K43
Symbol DLVHF
Delivery Hero Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Buy" belassen. Der Marktanteil von Baemin in Südkorea sei im März weitgehend stabil geblieben, schrieb Jo Barnet-Lamb am Mittwochnachmittag. Damit setze sich der ermutigende Jahresauftakt fort. Die Baemin-Schwäche sei zuvor eine klare Belastung für die Delivery-Hero-Aktie gewesen./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 16:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 16:39 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Delivery Hero
Zusammenfassung: Delivery Hero Buy
|Unternehmen:
Delivery Hero
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
32,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
18,77 €
|Abst. Kursziel*:
70,44%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
18,75 €
|Abst. Kursziel aktuell:
70,71%
|
Analyst Name:
Jo Barnet-Lamb
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
28,46 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Delivery Hero
|08:46
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|09.04.26
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.03.26
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.03.26
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:46
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|09.04.26
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.03.26
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.03.26
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:46
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|02.04.26
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.03.26
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.03.26
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.03.26
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Delivery Hero Hold
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|Delivery Hero Hold
|HSBC
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|Delivery Hero Underperform
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|Delivery Hero Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|09.04.26
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|27.03.26
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|02.03.26
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
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|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|10.12.25
|Delivery Hero Neutral
|Citigroup Corp.