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Marktkap. 5,27 Mrd. EUR

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WKN A2E4K4

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ISIN DE000A2E4K43

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Symbol DLVHF

UBS AG

Delivery Hero Buy

08:46 Uhr
Delivery Hero Buy
Aktie in diesem Artikel
Delivery Hero
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Buy" belassen. Der Marktanteil von Baemin in Südkorea sei im März weitgehend stabil geblieben, schrieb Jo Barnet-Lamb am Mittwochnachmittag. Damit setze sich der ermutigende Jahresauftakt fort. Die Baemin-Schwäche sei zuvor eine klare Belastung für die Delivery-Hero-Aktie gewesen./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 16:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 16:39 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Delivery Hero

Zusammenfassung: Delivery Hero Buy

Unternehmen:
Delivery Hero		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
18,77 €		 Abst. Kursziel*:
70,44%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
18,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
70,71%
Analyst Name:
Jo Barnet-Lamb 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
28,46 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Delivery Hero

08:46 Delivery Hero Buy UBS AG
09.04.26 Delivery Hero Hold Deutsche Bank AG
02.04.26 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.03.26 Delivery Hero Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.03.26 Delivery Hero Buy Jefferies & Company Inc.
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