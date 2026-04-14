UBS AG

Delivery Hero Buy

08:46 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Buy" belassen. Der Marktanteil von Baemin in Südkorea sei im März weitgehend stabil geblieben, schrieb Jo Barnet-Lamb am Mittwochnachmittag. Damit setze sich der ermutigende Jahresauftakt fort. Die Baemin-Schwäche sei zuvor eine klare Belastung für die Delivery-Hero-Aktie gewesen./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 16:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 16:39 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Delivery Hero