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ISIN DE0007276503

Warburg Research

secunet Security Networks Buy

09:31 Uhr
secunet Security Networks Buy
Aktie in diesem Artikel
secunet Security Networks AG
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Secunet mit einem Kursziel von 260 Euro auf "Buy" belassen. Die Wachstumstreiber seien voll intakt, schrieb Christian Cohrs am Donnerstag als Resümee einer Roadshow./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: secunet Security Networks AG

Zusammenfassung: secunet Security Networks Buy

Unternehmen:
secunet Security Networks AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
260,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
189,20 €		 Abst. Kursziel*:
37,42%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
192,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
35,42%
Analyst Name:
Christian Cohrs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
257,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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