BP Aktie
Marktkap. 95,55 Mrd. EURKGV 1.664,62 Div. Rendite 5,67%
WKN 850517
ISIN GB0007980591
Symbol BPAQF
BP Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BP mit einem Kursziel von 710 Pence auf "Buy" belassen. Nach Kursverlusten der Öl- und Gasaktien nach dem Abkommen zwischen den USA und dem Iran preisten die Aktienkurse nun einen Ölpreis von 70 US-Dollar je Barrel ein, schrieb Joshua Stone am Montagabend. Das könnte den Appetit der Investoren nun zu einem Wiedereinstieg animieren./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 21:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2026 / 21:17 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SeanPavonePhoto / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BP Buy
|Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
7,10 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
5,17 £
|Abst. Kursziel*:
37,33%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Joshua Stone
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
6,70 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BP plc (British Petrol)
|08:26
|BP Buy
|UBS AG
|11.06.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|10.06.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.06.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.05.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:26
|BP Buy
|UBS AG
|11.06.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|10.06.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.06.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.05.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:26
|BP Buy
|UBS AG
|11.06.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|26.05.26
|BP Overweight
|Barclays Capital
|26.05.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|11.05.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|27.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.06.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.05.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.05.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.