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ISIN GB0007980591

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Symbol BPAQF

UBS AG

BP Buy

08:26 Uhr
BP Buy
Aktie in diesem Artikel
BP plc (British Petrol)
5,98 EUR 0,00 EUR 0,00%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BP mit einem Kursziel von 710 Pence auf "Buy" belassen. Nach Kursverlusten der Öl- und Gasaktien nach dem Abkommen zwischen den USA und dem Iran preisten die Aktienkurse nun einen Ölpreis von 70 US-Dollar je Barrel ein, schrieb Joshua Stone am Montagabend. Das könnte den Appetit der Investoren nun zu einem Wiedereinstieg animieren./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 21:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2026 / 21:17 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SeanPavonePhoto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BP Buy

Unternehmen:
BP plc (British Petrol)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
7,10 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
5,17 £		 Abst. Kursziel*:
37,33%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Joshua Stone 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,70 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BP plc (British Petrol)

08:26 BP Buy UBS AG
11.06.26 BP Outperform RBC Capital Markets
10.06.26 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.06.26 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.05.26 BP Hold Jefferies & Company Inc.
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