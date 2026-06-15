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Symbol FSNUF

Deutsche Bank AG

Fresenius SECo Buy

10:01 Uhr
Fresenius SECo Buy
Aktie in diesem Artikel
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
38,74 EUR 0,02 EUR 0,05%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fresenius auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die Bedenken im Deutschen Bundesrat bezüglich staatlicher Kürzungen bei Krankenhäusern könnten diesen zugutekommen, schrieb Falko Friedrichs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das GKV-Beitragsstabilisierungsgesetz sei in der Länderkammer auf breiten Widerstand gestoßen./rob/bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fresenius

Zusammenfassung: Fresenius Buy

Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
38,77 €		 Abst. Kursziel*:
41,86%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
38,74 €		 Abst. Kursziel aktuell:
41,97%
Analyst Name:
Falko Friedrichs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
54,18 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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03.06.26 Fresenius Buy UBS AG
02.06.26 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.06.26 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.05.26 Fresenius Kaufen DZ BANK
08.05.26 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
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