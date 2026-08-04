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UBS Outperform

08:21 Uhr
UBS Outperform
Aktie in diesem Artikel
UBS
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für UBS nach Zahlen zum zweiten Quartal von 40 auf 44 Franken angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Starke Kapitalmärkte hätten sich auf die schweizerische Großbank positiv ausgewirkt, schrieb Anke Reingen in ihrem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Zudem habe das Geldhaus Fortschritte bei strukturellen Faktoren gemacht./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 18:38 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pincasso / Shutterstock.com

Zusammenfassung: UBS Outperform

Unternehmen:
UBS		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
44,00 CHF
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
46,23 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Anke Reingen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,58 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

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