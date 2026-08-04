UBS Aktie
Marktkap. 139,65 Mrd. EURKGV 18,06 Div. Rendite 2,32%
WKN A12DFH
ISIN CH0244767585
Symbol UBS
UBS Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für UBS nach Zahlen zum zweiten Quartal von 40 auf 44 Franken angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Starke Kapitalmärkte hätten sich auf die schweizerische Großbank positiv ausgewirkt, schrieb Anke Reingen in ihrem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Zudem habe das Geldhaus Fortschritte bei strukturellen Faktoren gemacht./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 18:38 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pincasso / Shutterstock.com
Zusammenfassung: UBS Outperform
|Unternehmen:
UBS
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
44,00 CHF
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
46,23 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Anke Reingen
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
45,58 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
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