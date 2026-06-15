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Bernstein Research

Siemens Outperform

08:16 Uhr
Siemens Outperform
Aktie in diesem Artikel
Siemens AG
274,60 EUR 4,80 EUR 1,78%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Outperform" belassen. Sinkende Einkaufsmanagerindizes in allen größeren Märkten belegten kurzfristig schwache Perspektiven für die Baubranche, schrieb Pujarini Ghosh am Montag. Gleichwohl sprächen Baugenehmigungen und Baubeginne für eine beginnende, mit Blick auf die Regionen aber nicht gleichmäßige Erholung, besonders in Kontinentaleuropa. Mit Blick auf die Münchener nehme derweil das "Neue Siemens" Gestalt an und sei zugleich niedrig bewertet./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 15:05 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Joerg Koch/Getty Images

Zusammenfassung: Siemens Outperform

Unternehmen:
Siemens AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
300,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
270,35 €		 Abst. Kursziel*:
10,97%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
274,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,25%
Analyst Name:
Pujarini Ghosh 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
283,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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