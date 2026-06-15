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Bernstein Research

Heidelberg Materials Outperform

08:11 Uhr
Heidelberg Materials Outperform
Aktie in diesem Artikel
Heidelberg Materials
188,10 EUR 2,85 EUR 1,54%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 230 Euro auf "Outperform" belassen. Sinkende Einkaufsmanagerindizes in allen größeren Märkten belegten kurzfristig schwache Perspektiven für die Baubranche, schrieb Pujarini Ghosh am Montag. Gleichwohl sprächen Baugenehmigungen und Baubeginne für eine beginnende, mit Blick auf die Regionen aber nicht gleichmäßige Erholung, besonders in Kontinentaleuropa./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 15:05 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Outperform

Unternehmen:
Heidelberg Materials		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
230,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
186,95 €		 Abst. Kursziel*:
23,03%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
188,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,28%
Analyst Name:
Pujarini Ghosh 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
243,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:11 Heidelberg Materials Outperform Bernstein Research
21.05.26 Heidelberg Materials Overweight Barclays Capital
12.05.26 Heidelberg Materials Outperform Bernstein Research
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EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-AFR: Heidelberg Materials AG: Preliminary announcement of the publication of payment reports according to Article 116 WpHG
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, Lending of 800,000 shares until March 30, 2027
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, Lending of 600,000 shares until November 19, 2026
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, Lending of 600,000 shares until September 30, 2026
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