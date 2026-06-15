ABB (Asea Brown Boveri) Aktie
Marktkap. 159 Mrd. EURKGV 27,58 Div. Rendite 1,59%
WKN 919730
ISIN CH0012221716
Symbol ABLZF
ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ABB auf "Neutral" mit einem Kursziel von 69 Franken belassen. Mit der Rahmenvereinbarung zwischen den USA und dem Iran ergäben sich nach zuvor starken Kursverlusten nun Anlagemöglichkeiten im Sektor der Investitionsgüterhersteller, schrieb Andre Kukhnin in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Der Experte zählt Kion, Kone, Schindler, Assa Abloy sowie Volvo zu den aussichtsreichen Kandidaten./bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 21:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2026 / 21:47 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ABB
Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
69,00 CHF
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
82,58 CHF
|Abst. Kursziel*:
-16,44%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Andre Kukhnin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
68,63 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
|08:36
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|UBS AG
|05.06.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
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|ABB (Asea Brown Boveri) Equal Weight
|Barclays Capital
|08.05.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|UBS AG
|08:36
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|UBS AG
|05.06.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.05.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Equal Weight
|Barclays Capital
|19.05.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Equal Weight
|Barclays Capital
|08.05.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|UBS AG
|27.04.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
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|30.01.26
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|DZ BANK
|16.10.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|17.07.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|07.02.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|27.03.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
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|02.02.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Underweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Underweight
|Barclays Capital
|19.11.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|08:36
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|UBS AG
|05.06.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.05.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Equal Weight
|Barclays Capital
|19.05.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Equal Weight
|Barclays Capital
|08.05.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|UBS AG