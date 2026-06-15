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Symbol ABLZF

UBS AG

ABB (Asea Brown Boveri) Neutral

08:36 Uhr
ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
Aktie in diesem Artikel
ABB (Asea Brown Boveri)
90,80 EUR 1,30 EUR 1,45%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ABB auf "Neutral" mit einem Kursziel von 69 Franken belassen. Mit der Rahmenvereinbarung zwischen den USA und dem Iran ergäben sich nach zuvor starken Kursverlusten nun Anlagemöglichkeiten im Sektor der Investitionsgüterhersteller, schrieb Andre Kukhnin in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Der Experte zählt Kion, Kone, Schindler, Assa Abloy sowie Volvo zu den aussichtsreichen Kandidaten./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 21:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2026 / 21:47 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ABB

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Neutral

Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
69,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
82,58 CHF		 Abst. Kursziel*:
-16,44%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Andre Kukhnin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
68,63 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)

08:36 ABB (Asea Brown Boveri) Neutral UBS AG
05.06.26 ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform RBC Capital Markets
20.05.26 ABB (Asea Brown Boveri) Equal Weight Barclays Capital
19.05.26 ABB (Asea Brown Boveri) Equal Weight Barclays Capital
08.05.26 ABB (Asea Brown Boveri) Neutral UBS AG
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