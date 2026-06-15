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Zalando Aktie

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24,06 EUR -0,20 EUR -0,82 %
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Marktkap. 6,36 Mrd. EUR

KGV 30,68 Div. Rendite 0,00%
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Symbol ZLDSF

RBC Capital Markets

Zalando Outperform

10:36 Uhr
Zalando Outperform
Aktie in diesem Artikel
Zalando
24,06 EUR -0,20 EUR -0,82%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zalando auf "Outperform" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Innerhalb der europäischen Einzelhandelsbranche sei Zalando hinsichtlich der Marktkapitalisierung von Rang 64 im Jahr 2024 auf zuletzt Platz 71 zurückgefallen, schrieb Richard Chamberlain in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Belastet hätten die Aktien des Online-Modehändlers Bedenken bezüglich der Margen und die Sorge vor agierender Künstlicher Intelligenz./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 22:21 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Zalando Outperform

Unternehmen:
Zalando		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
24,14 €		 Abst. Kursziel*:
15,99%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
24,06 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,38%
Analyst Name:
Richard Chamberlain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-DD: Zalando SE: Dr. Astrid Arndt, Sale of 2566 shares to cover taxes and costs in connection with the settlement of exercised virtual Performance Shares from the Zalando Ownership Plan 2021
EQS Group EQS-DD: Zalando SE: Dr. Astrid Arndt, Acquisition of 614 shares through the exercise of virtual Performance Shares from the Equity Incentive Plan
EQS Group EQS-DD: Zalando SE: David Schröder, Acquisition of 5460 shares through the exercise of virtual Performance Shares from the Zalando Ownership Plan 2023
EQS Group EQS-DD: Zalando SE: Celeus GmbH, Termination of the discretionary sell order of 11 October 2024 for 25,000 shares per month at a minimum price of EUR 25.00 per share, starting 1 November 2024, ...
EQS Group EQS-DD: Zalando SE: La Plata GmbH, Termination of the discretionary sell order of 11 October 2024 for 25,000 shares per month at a minimum price of EUR 25.00 per share, starting 1 November 2024, ...
EQS Group EQS-PVR: Zalando SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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