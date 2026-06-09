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Symbol LIN

UBS AG

Linde Buy

08:01 Uhr
Linde Buy
Aktie in diesem Artikel
Linde plc
450,20 EUR 0,40 EUR 0,09%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Linde mit einem Kursziel von 600 US-Dollar auf "Buy" belassen. Joshua Spector geht weiter davon aus, dass der Gasekonzern von seinen Produkten für Raketentreibstoff profitieren sollte, wie er am Montagabend schrieb. Nach seinen neuen Annahmen für Starship-Raumflüge von SpaceX könnte der Umsatz in diesem Bereich bis zum Jahr 2030 auf 1,3 Milliarden US-Dollar steigen. Inklusive kommerzieller Flüge würden diese 2,2 Milliarden Dollar erreichen, was knapp unter 5 Prozent des Konzernumsatzes wären. Den Beitrag zum jährlichen Wachstum beziffert Spector mit 0,3 bis 0,7 Prozentpunkten./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 18:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Linde Buy

Unternehmen:
Linde plc		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 600,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 521,48		 Abst. Kursziel*:
15,06%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 523,00		 Abst. Kursziel aktuell:
14,72%
Analyst Name:
Joshua Spector 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 557,67

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Linde plc

08:01 Linde Buy UBS AG
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05.05.26 Linde Outperform Bernstein Research
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