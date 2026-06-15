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Volvo (B) Aktie

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Volvo (B) Aktien-Sparplan
29,30 EUR -0,08 EUR -0,27 %
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26,95 CHF -0,25 CHF -0,92 %
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Marktkap. 58,79 Mrd. EUR

KGV 17,46 Div. Rendite 2,87%
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Symbol VOLVF

UBS AG

Volvo AB (B) Buy

08:41 Uhr
Volvo AB (B) Buy
Aktie in diesem Artikel
Volvo AB (B)
29,30 EUR -0,08 EUR -0,27%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Volvo auf "Buy" mit einem Kursziel von 387 schwedischen Kronen belassen. Mit der Rahmenvereinbarung zwischen den USA und dem Iran ergäben sich nach zuvor starken Kursverlusten nun Anlagemöglichkeiten im Sektor der Investitionsgüterhersteller, schrieb Andre Kukhnin in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Der Experte zählt Kion, Kone, Schindler, Assa Abloy sowie Volvo zu den aussichtsreichen Kandidaten./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 21:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2026 / 21:47 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: YASUYOSHI CHIBA/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Volvo (B) Buy

Unternehmen:
Volvo AB (B)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
387,00 SEK
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
29,41 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Andre Kukhnin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
354,00 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

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